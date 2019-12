EuroRating widzi dobre perspektywy dla Dino

Agencja EuroRating nadała spółce rating kredytowy na poziomie BBB-. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna - podaje "Parkiet".

Poziom zadłużenia spółki EuroRating ocenił jako umiarkowany. Na koniec III kwartału 2019 r. łączne zobowiązania miały około 60-proc. udział w sumie pasywów, a relacja długu finansowego netto do EBITDA kształtowała się na poziomie 1,5x.



Do czynników pozytywnych agencja zalicza utrzymywanie przez Dino korzystnej i stosunkowo bezpiecznej struktury czasowej długu - czytamy na parkiet.com.



Do silnych stron handlowej spółki EuroRating zalicza również generowanie stosunkowo wysokich i rosnących proporcjonalnie do wzrostu przychodów ze sprzedaży przepływów z działalności operacyjnej. Do niedawna Dino mogło niemal wyłącznie z tego źródła finansować rosnące nakłady inwestycyjne na rozwój sieci sprzedaży. Agencja zwraca jednak uwagę na fakt, że w ciągu kilku ostatnich kwartałów wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci sklepów i nowe centra dystrybucyjne zostały zintensyfikowane, co skutkuje generowaniem przez spółkę ujemnych wolnych przepływów pieniężnych.

