Grand Thornton o Eurospar w nowej odsłonie i wyjściu Tesco z Polski

Fot. Shutterstock

W przypadku Tesco najbardziej prawdopodobny jest scenariusz sprzedaży i opuszczenia naszego rynku. - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Wojciech Chromik, menedżer Grand Thornton. Jego zdaniem w 2020 roku istotny wpływ na rynek będą miały zapowiadane zmiany w podatkach dotyczących handlu.

Jaki był rok 2019? Które wydarzenia oceniłby Pan jako najważniejsze dla naszego rynku?

Upłynął kolejny rok z ograniczeniem handlu w niedzielę. Wygląda na to, że handlowcy jakoś z nim się pogodzili, a część wręcz twórczo go wykorzystała – przynajmniej od strony marketingowej.

Myślę, że główne wydarzenia mijającego roku to: narastające kłopoty dużych sieci – głównie operatorów hipermarketów, stały rozwój sieci dyskontowych, dynamiczny rozwój sieci Dino oraz wejście na rynek nowego gracza – Spar w nowej odsłonie.

Czego spodziewa się Pan w najbliższym roku na rynku detalicznym w Polsce?

Przede wszystkim myślę, że rynek będzie dalej ewoluował w kierunku określonym przez głównych graczy. Jest prawdopodobne, że cały czas będą rozwijały się koncepty średnich supermarketów, dyskontów oraz sklepów typu convinience. Spodziewam się dalszej ekspansji Biedronki, Lidla, Netto, czy Aldi. W tej grupie cieszy dynamiczny rozwój rodzimego gracza – sieci Dino.

Na pewno mocno będzie chciała zaznaczyć swoją obecność sieć Eurospar w nowej odsłonie, po przejęciu sklepów po Piotrze i Pawle i zakończeniu sporów sądowych z Bać-Polem.

Istotny wpływ na rynek będą miały zapowiadane zmiany w podatkach dotyczących handlu. Nadal zawieszony pozostaje podatek od sieci handlowych – po korzystnym dla rządu rozstrzygnięciu Trybunału w 1 instancji, jego wprowadzenie zostało odroczone – najprawdopodobniej do lipca 2020 roku, kiedy ma zapaść wyrok ostateczny.

Ponadto rozważany był inny, nowy podatek tzw. congestion tax. Miałby on dotyczyć sklepów wielkopowierzchniowych, jednak nie byłby zależny od obrotu czy poziomu dochodów, lecz od trudności, jakie sklep tworzy dla miasta: zwiększone korki, większe inwestycje drogowe, parkingi, infrastruktura, itd. W odróżnieniu od podatku handlowego ta danina raczej nie byłaby kwestionowana przez Komisję Europejską.

Niedawno pojawiły się informacje o rozpoczęciu procesu sprzedaży sieci Tesco w Polsce. Czy ewentualne wyjście z polskiego rynku to dobry ruch dla Tesco?

W październiku br. sieć poinformowała, że w Polsce będzie skupiała się na rozwoju mniejszych sklepów. Oznacza to zmianę strategii i przebudowę hipermarketów, tak by zmniejszyć ich powierzchnię (średnio o 1/3 obecnej powierzchni). Docelowo w Polsce ma być ponad 300 placówek. Cięcia w powierzchni mają iść w parze ze zmniejszeniem asortymentu o grubo ponad połowę dotychczasowego SKU.

W Polsce od jakiegoś czasu Brytyjczykom nie wiedzie się najlepiej, stąd zmiany służące uniknięciu kolejnych strat. Zasadne są pytania o zmniejszanie powierzchni hipermarketowych (z tego formatu sieć jest najbardziej znana) i postawienie na mniejsze powierzchnie. Patrząc z globalnego punktu widzenia wygląda na to, że jest to swoisty przegląd aktywów i przegrupowanie – służące opuszczeniu naszego rynku.

Jednak sieć przedstawiła strategię dla naszego rynku. Czy to nie dowód, że chce pozostać w Polsce?

Większość obserwatorów rynku zgodna jest co do tego, że sieć licząca 300 placówek bez jasnego określenia na nowo swojego miejsca na rynku (na razie Tesco pozycjonuje się gdzieś pomiędzy supermarketem a dyskontem), a przede wszystkim bez koncepcji dalszego rozwoju rozgrywa wariant na przeczekanie i poszukiwanie nabywców posiadanych aktywów.

W odróżnieniu od wcześniejszych podobnych sytuacji z powolną agonią naszych rodzimych sieci jak Alma, czy Piotr i Paweł, sytuacja Tesco jest odmienna, bo jest graczem globalnym. Wyjście będzie miało raczej charakter strategiczny – rozczłonkowanie aktywów, podział i odsprzedaż. Na początek idą najbardziej łakome kawałki: 3 lokalizacje dla Kauflandu (Gdańsk, Warszawa, Kraków), 3 lokalizacje dla Leroy Merlin (Gorzów Wielkopolski, Gdynia, Bydgoszcz). Na kilka lokalizacji chętny jest inny gracz na rynku DIY – Castorama. Czasem, jak np. w Wodzisławiu Śląskim, halę przejmują lokalni inwestorzy i adaptują wg. własnych potrzeb.

Wcześniej Piotr i Paweł, teraz Tesco… Co jest powodem tego, że duże sieci handlowe mają w Polsce kłopoty i poszukują inwestora?

Jest to bardzo frapujące pytanie – dlaczego wielkie globalne organizacje handlowe przestają sobie radzić na naszym rynku? Problem jest złożony. Warto przypomnieć, że mieliśmy już do czynienia z wieloma wyjściami sieci handlowych z Polski. Czasem przejmowane były w całości przez innych graczy, a czasem, raczej w przypadku rodzimych sklepów, następowała powolna agonia i turbulencje z zaległościami wobec wierzycieli i pracowników.

Wśród powodów takiej sytuacji na pewno ogromne znaczenie ma bardzo dynamicznie zmieniający się rynek. Mocno ekspansywna działalność sieci dyskontowych wpłynęła znacząco na zmianę zachowań zakupowych Polaków. Dyskont nie oznacza już niskiej jakości. Atutem często jest lokalizacja - znacznie bliżej konsumenta. Nie musi on zatem wyjeżdżać na duże zakupy do wielkiego hipermarketu i tracić czasu na błądzenie wśród alejek zakupowych. Może kupować mniej, robić to częściej i na dodatek bliżej domu. Dla całkiem leniwych i tych, którzy przedkładają spędzanie swojego wolnego czasu na innych niż zakupy aktywnościach – pojawiły się zakupy przez Internet. To, co przez długi czas było przewagą formatu hipermarketowego – szeroka półka, wielość asortymentu od spożywczych do przemysłowych, przestało być przewagą a zaczęło być obciążeniem, generującym koszty. Rotowanie asortymentem przemysłowym i odzieżowym w zestawieniu z promocjami, co z powodzeniem uprawiają dyskonty, wydaje się marketingowym strzałem w dziesiątkę, bo to właśnie polubili nasi rodacy. Te sieci, które nie wyczuły w porę trendu muszą wykonać bardzo dużą pracę, by gonić liderów.

Kto mógłby kupić sklepy Tesco – sieć już działająca na polskim rynku, nowy gracz, a może inwestor finansowy? Wśród potencjalnych nabywców wymienia się sieć Aldi…

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wyprzedaż po kawałku, po uprzednim rozczłonkowaniu aktywów, co już poniekąd ma miejsce. Na początek idą nieruchomości w bardzo dobrych lokalizacjach, które mogą poszczycić się dużą liczbą odwiedzających mocnym obszarem oddziaływania.

W połowie tego roku przywództwo w Tesco Plc przejmie nowy prezes. Czy zmiana na stanowisku szefa spółki może oznaczać zmianę strategii wobec polskiego rynku?

Zmiana na szczycie spowoduje na pewno rewizję dotychczasowej strategii w całej grupie. Wątpliwe jest, żeby nowe kierownictwo było zadowolone z sytuacji na rynku polskim, czy szerzej – Europy Wschodniej. Mówi się wręcz o planach opuszczenia przez Tesco Europy, co w kontekście brexitu może być uzasadnionym ruchem.

Czy Tesco w ogóle ma jeszcze szanse na rozwój w Polsce, będąc w obecnej sytuacji?

Nic praktycznie wiadomo o planach rozwoju w Polsce. Na chwilę obecną działania podjęte w Polsce wyglądają na przegrupowanie sił, ograniczanie strat i manewry służące przeglądowi aktywów. Trzeba poczekać na ruchy nowego kierownictwa. Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz sprzedaży i opuszczenia naszego rynku.

Czy wyjście Tesco z Polski może pociągnąć za sobą wyjście z innych rynków Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry)?

Jest to możliwe i prawdopodobne. Wyniki grupy Tesco na tych rynkach nie są imponujące. Nowe kierownictwo grupy może podjąć radykalne decyzje i skupić się na tych krajach, które są perspektywiczne. Wobec tych rynków które generują straty, będzie starało się je ograniczać i minimalizować, co może w konsekwencji oznaczać ich opuszczenie.

Jak może wyglądać rynek polskiego handlu „po Tesco”? Co wyjście brytyjskiego detalisty może oznaczać dla pozostałych graczy w Polsce?

Kłopoty gracza globalnego z pewnością stanowią przestrogę dla tych sieci, które w swoich aktywach posiadają hipermarkety a także przede wszystkim tych które mają własne centra handlowe wokół swoich sklepów. Wyjście jednej sieci automatycznie zwalnia miejsce dla pozostałych. Klienci pójdą po zakupy tam gdzie znajdą lepszą dla siebie ofertę.