Intermarche zamknęło placówkę w Zbąszynku. Spółka Narbona w likwidacji

Intermarche w Zbąszynku przy ul. Ogrodowej zostało zamknięte, a prowadzącą ją spółka Narbona jest w stanie likwidacji.

Prowadząca sklep Intermarche spółka Narbona uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia końca lipca 2019r. została rozwiązana i postawiona w stan likwidacji.

Do ITM Polska należało 300 udziałów o wartości 150 tys. zł, a do Izabelli Łokieć, która była franczyzobiorcą i prezesem spółki 450 udziałów.

W ostatnich dwóch latach z rynku zniknęło ponad 35 placówek Intermarche. Obecnie do sieci należą 204 sklepy, ale obejmują one przeznaczone do likwidacji sklepy w Kędzierzynie Koźlu czy Białej Podlaskiej.