Jak będą jedli Amerykanie? Poszukiwana żywność dla ciała i umysłu

Fot. Shutterstock.com

Nadchodzi dobry czas dla firm obecnych na szeroko pojętym rynku zdrowej żywności. Miliardy wzrostu sprzedaży świeżej żywności (+ 4,6 mld dolarów), produktów organicznych (+ 925 mln dolarów) i produktów opartych na składnikach roślinnych (+ 982 mln dolarów), często można uznać za oznaki nasycenia rynku. Jednak jak wynika z raportu firmy Nielsen, w rzeczywistości amerykańscy konsumenci nie jedzą tak dobrze, jak by chcieli.

Prawie wszyscy (99%) Amerykanie kupili w tym roku niskotłuszczowe produkty spożywcze lub napoje, ale gospodarstwa domowe robią to tylko dwa razy w miesiącu. Podobnie wygląda zakup produktów ekologicznych, bezcukrowych i wysokobiałkowych - te Amerykanie kupują tylko raz w miesiącu.

Patrząc w statystyki, Nielsen wyciąga wnioski - nad nawykami żywieniowymi w USA unoszą się ciemne chmury. W 2018 r. co piąty Amerykanin był otyły, a co dziewiąty dom nie miał dostępu do wystarczającej ilości jedzenia w pewnym momencie roku. Amerykanie jasno deklarują, że chcą jeść bardziej zdrowo, a to daje producentom i sprzedawcom okazję do wykorzystania ich optymizmu poprzez usunięcie barier oddzielających to, co ludzie chcą jeść i pić, z tym, co faktycznie spożywają.

Dwie trzecie Amerykanów twierdzi, że ich nawyki żywieniowe zmieniły się w ciągu ostatnich pięciu lat. Ankietowani wypowiadając się na temat swoich nawyków żywieniowych dzisiaj i przez następne pięć lat twierdzą, że chcą jeść i żyć zdrowiej. Trzech na dziesięciu twierdzi, że dokonuje bardziej zdrowych wyborów żywieniowych niż przed rokiem. Takie intencje konsumentów mogą pomóc producentom i detalistom dostrzec luki w sposobie, w jaki produkty nie zaspokajają zmieniających się potrzeb konsumentów.

Badania Nielsena potwierdzają, że konsumenci, szczególnie młodsi, mają nowy zestaw oczekiwań dotyczących produktów spożywczych.

Nie ma jednej definicji tego, co dziś stanowi zdrową żywność. Pokolenie millenialsów wskazało, że zdrowie nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na zmiany nawyków żywieniowych. Definiują oni zdrowe odżywianie w praktyczny sposób, podczas gdy badani z wyżu demograficznego (boomers) czy pokolenie X wskazują, że ich nawyki żywieniowe są w większym stopniu uzależnione od utrzymania zdrowia lub szczególnych warunków zdrowotnych. Millenialsi myślą o zdrowym odżywianiu bardziej całościowo, kładąc coraz większy nacisk na "żywność dla umysłu". Uważają, że zdrowy tryb życia to nie tylko odżywianie i dieta, ale także samopoczucie psychiczne czy umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz oszczędzanie pieniędzy i czasu. Ta generacja jest nawet 2-3 razy bardziej skłonna do zmiany nawyków żywieniowych w celu właściwego zarządzania zdrowiem psychicznym, finansami i czasem niż starsze pokolenia.