Jakimi cenami SPAR chce walczyć o klienta w Polsce?

Jak wynika z gazetki i cen uwidocznionych na etykietach w nowym sklepie EUROSPAR sieć zamierza pozycjonować się nieco lepiej niż Piotr i Paweł. Czy to wystarczy, żeby wygrać z Auchan, Carrefour'em, Dino czy Stokrotką, które podobnie jak SPAR za swój wyróżnik obrały sobie "świeżość i jakość" a do tego często w przypadku dwóch pierwszych graczy oferują asortyment 3 lub 4 krotnie większy niż SPAR, który w magazynach ma obecnie ok 6,5 tys. SKU a do końca roku ma mieć 10,5 tys. SKU?

Już za rok będziemy mogli powiedzieć "sprawdzam", bo wtedy okaże się czy dokonał się rebranding 65 pozostałych sklepów Piotra i Pawła, a pod szyldem SPAR w całej Polsce działa zgodnie z zapowiedziami ok. 100 sklepów. Wtedy też będziemy znali odpowiedź, czy inwestor z RPA był w stanie lepiej skroić ofertę pod polskiego klienta niż inne sieci obecne na rynku od 20 lat.

Póki co przedstawiamy zestaw 20 produktów FMCG z cenami ze sklepu EUROSPAR Blue City:

Herbata Lipton 92 tb przeliczone do 100 - 15,20 zł; w Piotrze i Pawle - 19,98 zł (przeliczenie z 50 tb)

Mleko Łowickie 1 l - 1,99 zł; w Piotrze i Pawle - 2,39 zł

banany 2,89 1 kg; w PiP - 4,99 zł

papryka 4,44 zł 1 kg; w PiP - 6,99 zł

pomidory 3,89 zł 1 kg; w PiP - 3,99 zł

kurczak 8,90 zł 1 kg; w PiP - brak towaru w ostatnim badaniu

schab bez kości 12,99 zł za kg; w PiP - 14,90 zł

ser gouda 14,90 zł za kg; w PIP - 15,90

olej kujawski 1 l 6,69 zł, PiP - 6,69 zł

serek wiejski Piątnica 1,89 zł; PiP-2,19 zł

masło extra 200 g - 3,79 zł; PiP - 5,49 zł

piwo Żywiec 2,50 zł; PiP - 3,59 zł

10 jajek - 4,99 zł; PiP -6,29 zł

dżem Łowicz - 3,99,; PiP -4,19 zł

margaryna Rama (przeliczona z 450g) 5,21 zł; PiP -5,21 zł

Lisner 650 g (przeliczone z 750 g- 17,32 zł; PiP - brak w ostatnim badaniu

płatki Corn flakes 250 g - 3,59 zł PiP - 4,29 zł

bułka kajzerka 0,39 zł; PiP - 0,38 zł

śmietana Piątnica 1,79 zł; PiP -1,79 zł

jogurt Jogobella 1,29 zł; PiP -1.29 zł