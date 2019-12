Kaufland czekają mediacje ze związkowcami. Póki co jest protokół rozbieżności

Kolejny etap rokowań w sprawie podwyżek płac w Kauflandzie zakończył się podpisaniem protokołu rozbieżności między związkowcami z Międzyzakładowej Organizacji WZZ Jedność Pracownicza a pracodawcą. Przed stronami kolejny etap sporu zbiorowego - mediacje.

Negocjacje z udziałem mediatora, wyznaczonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej odbędą się niebawem - zapowiada związek.

Póki co spółka Kaufland nie zaproponowała żadnej kwoty podwyżki. Pracodawca poinformował natomiast, że nie zabierze pracownikom dodatku frekwencyjnego. Związek zaś podtrzymuje postulat wzrostu płac o 800 zł dla każdego pracownika zatrudnionego w spółce Kaufland Polska.

Przypomnijmy, we wrześniu zarząd Kauflandu nie był w stanie zrealizować żądań związkowców wobec czego doszło do sporu zbiorowego, który obliguje obie strony do bezzwłocznego podjęcia rokowań.

W całej Europie Kaufland posiada około 1200 sklepów i zatrudnia niemal 150 000 pracowników. W Polsce sieć posiada ponad 200 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników. Przypomnijmy, że sieć chce przejąć 7 lokalizacji od Tesco Polska.

Kaufland OST Europa zanotował w 2018 r. w Polsce 10,23 mld zł przychodu i 257 mln zł dochodu.