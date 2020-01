Kiedyś stylistka, dziś projektant wnętrz. Tym kuszą centra handlowe

fot. materiały prasowe

Westfield Arkadia wprowadza nową bezpłatną usługę, dostępną dla posiadaczy Karty Stałego Klienta. Na lojalnych klientów, którzy zapiszą się na konkretny termin poprzez stronę www.westfieldarkadia.pl, od połowy stycznia czekać będzie możliwość spotkania i zrobienia zakupów z projektantem wnętrz.

Klienci będą mogli z pomocą profesjonalisty urządzić swój dom lub mieszkanie, wybierając spośród produktów z oferty w kategorii Home.

W holu głównym Westfield Arkadia zorganizowany zostanie showroom pod nazwą „Przestrzeń Inspiracji”, w którym każda z dostępnych w Westfield Arkadia marek, tj. Duka, H&M Home, Home&You, Leroy Merlin oraz Zara Home będzie aranżowała własną strefę oraz warsztaty. Od poniedziałku do czwartku w godzinach 12-20 klienci będą mogli korzystać z konsultacji z dekoratorem wnętrz, natomiast w weekendy dodatkowo organizowane będą warsztaty: w piątki o godz. 15, 17, 19, w soboty o 13, 15, 17, 19, a w niedziele o 13, 15 i 17.

Warsztat na temat Feng shui, zaplanowany na 18 stycznia, poprowadzi Natalia Nguyen, znana z wnętrzarskich programów telewizyjnych, a warsztat „Nastrój swoje wnętrze” – stylistki prowadzące nową usługę zakupów z klientami. Pozostałe warsztaty będą prowadzone przez Spółdzielnię TakŁadnie – studentów oraz absolwentów Akademii Sztuk Pięknych.

Podczas dwutygodniowego wydarzenia będzie dostępna również strefa do robienia sobie zdjęć – designerski instabox, zaaranżowany we współpracy z patronem medialnym wydarzenia Elle Decoration. Ponadto zostanie zorganizowany konkurs dla klientów, w którym do wygrania będą zakupy oraz stylizacja wnętrza z Natalią Nguyen.