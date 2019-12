Klienci wydają w małych sklepach średnio 16,08 zł

Według CMR Panel i Polskiej Izby Handlu, w listopadzie 2019 r. całkowita wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 7,5% wyższa niż rok wcześniej, choć liczba transakcji utrzymała się na poziomie sprzed roku. W porównaniu z październikiem br. liczba paragonów obniżyła się aż o 14%, co przełożyło się na spadek wartości sprzedaży o 10%.

Niższe temperatury i dwa dodatkowe dni wolne sprawiły, że w listopadzie większość kategorii sprzedawała się znacznie słabiej niż w październiku. Spadki odnotowały m.in. piwo oraz napoje – liczba paragonów, na których występowały wody czyste, spadła w porównaniu z październikiem o 20%, a liczba paragonów z napojami gazowanymi była niższa o 15%. Jak co roku jesienne chłody przyczyniły się do wzrostu popytu na wina grzane (w listopadzie wartość ich sprzedaży była o prawie 80% wyższa niż miesiąc wcześniej) czy miód (wzrost o 15%). Jesienią i zimą, kiedy klienci rzadziej wpadają do sklepów małoformatowych po drobne zakupy dokonywane pod wpływem impulsu (jak np. jak piwo, puszka napoju czy lody), rośnie średnia wartość paragonu. Tak tez było i w tym roku – w listopadzie 2019 r. klienci wydawali na zakupy w sklepach małoformatowych do 300 m2 średnio 16,08 zł, o 5,2% więcej niż w październiku i o 8,9% więcej niż w upalnym czerwcu.

Według CMR Panel i Polskiej Izby Handlu, w porównaniu z listopadem 2018 r. średnia wartość transakcji wzrosła o 7,1%. Średnia liczba opakowań w koszyku była tylko nieznacznie wyższa niż rok wcześniej, zatem za wzrostem tym stoją w dużej mierze wyższe ceny. W listopadzie br. wzrosty cen o kilka procent odnotowały niemal wszystkie kategorie spożywcze, w tym m.in. piwo, papierosy, słodycze, jajka, mąka i makarony. W czołówce produktów których ceny poszły w górę najbardziej utrzymuje się cukier – średnio za kilogram klienci sklepów małoformatowych w listopadzie 2019 r. płacili o 16% więcej niż rok wcześniej.

W listopadzie 2019 r. wyraźne wzrosty w porównaniu z ubiegłym rokiem zarówno w liczbie transakcji, jak i w wartości sprzedaży zaraportowano m.in. dla napojów energetyzujących (wydatki na nie były o 29% wyższe niż przed rokiem), whisky oraz inne alkohole mocne, jak gin czy brandy, a także dania gotowe, pasty kanapkowe i różnego rodzaju zdrowe przekąski (jak musy owocowe, chipsy owocowe i warzywne czy bakalie).

W supermarketach 301-2500 m2 (z wyłączeniem dyskontów) w listopadzie 2019 obroty były o 8,6% niższe niż w październiku. Natomiast sprzedaż rdr w supermarketach to - 2,6%.