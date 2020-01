Koniec bisfenolu A w paragonach fiskalnych jest już bliski. Zastąpi go bisfenol S?

fot. shutterstock

Na początku grudnia pisaliśmy, że konferencja zorganizowana przez NSZZ Solidarność dotycząca szkodliwości bisfenolu A w paragonach sklepowych zainteresowała posłankę PO. Agnieszka Pomaska zapytała ministra klimatu kiedy zakaże stosowania bisfenolu A (BPA). Okazuje się, że może stać się to już niedługo. Nad tym problemy od dawna pracuje UE. Nie wiadomo jednak jaka substancja zastąpi szkodliwy składnik. Jednym z rozważanych rozwiązań jest ... bisfenol S (BPS).

Na początku grudnia pisaliśmy, że konferencja zorganizowana przez NSZZ Solidarność dotycząca szkodliwości bisfenolu A w paragonach sklepowych zainteresowała posłankę PO. Agnieszka Pomaska zapytała ministra klimatu kiedy zakaże stosowania bisfenolu A (BPA). Okazuje się, że może stać się to już niedługo. Nad tym problemy pracuje UE. Nie wiadomo jednak jaka substancja zastąpi szkodliwy składnik. Jednym z rozważanych rozwiązań jest bisfenol S (BPS).

Z upoważnienia Ministra Zdrowia na interpelację odpowiedziała Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu. W piśmie czytamy m.in.:

- (...) BPA jako substancja oraz w postaci mieszanin może być całkowicie wycofana z rynku wspólnotowego. (...) W 2014 r. urząd właściwy do spraw rozporządzenia REACH Republiki Francji przedłożył do ECHA wniosek w sprawie proponowanych ograniczeń dla BPA. W przedłożonej dokumentacji wskazano wysokie ryzyko dla pracowników (przede wszystkim kasjerów) oraz dla konsumentów wynikające z narażeni ana BPA. Ryzyko to jest związane z używaniem papieru termoczułego w kasach fiskalnych. Dlatego też zaproponowano ograniczenie wprowadzania do obrotu papieru termoczułego zawierającego BPA w stężeniu równym lub wyższym niż 0,02 % masowo. Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC )dokonał oceny zagrożeń BPA, która jest spójna z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). RAC oraz Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC)stwierdził, że ograniczenie jest najbardziej odpowiednim i efektywnym środkiem ograniczającym ryzyko. Proponowane ograniczenie przyjęto rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2235 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającym załącznik XVII do rozporządzenia REACH w odniesieniu do bisfenolu A. Rozporządzenie to zakazuje wprowadzania do obrotu BPA w papierze termoczułym w stężeniu równym lub wyższym niż 0,02 % masowo od dnia 20 stycznia 2020 r. Należy zwrócić uwagę, że ograniczenie dotyczy jedynie zakazu wprowadzania do obrotu po ustalonym terminie, a nie zakazu stosowania. Tak więc papier już wprowadzony do obrotu nie będzie podlegał tym restrykcjom. Jednak w konsekwencji należy spodziewać się, że taki termoczuły papier zostanie całkowicie wyeliminowany z rynku unijnego. (...) W wyniku wskazanego wyżej ograniczenia producenci papieru światłoczułego będą musieli zastąpić BPA innymi substancjami. Jednym z rozważanych potencjalnych rozwiązań zastępczych jest bisfenol S (BPS). Jednakże jest bardzo prawdopodobne, że ze względu na zbliżoną budowę chemiczną możeon powodować podobne skutki zdrowotne jak BPA. Aby uzyskać pewność, że jednego niebezpiecznego produktu chemicznego nie zastępuje się innym, BPS jest obecnie poddawany ocenie substancji. Dodatkowo Komisja Europejska zwróciła się również do ECHA o zbadanie możliwości wykorzystywania BPS jako zamiennika BPA w papierze termoczułym - czytamy w odpowiedzi.