Koszyk cen: W rok sieci convenience podniosły ceny o 50 zł, supermarkety "tylko" o 10-20 zł

Jak wynika z monitoringu Koszyka cen dlahandlu.pl podstawowe produkty w supermarketach podrożały na przestrzeni roku o 10-20 zł. W przypadku sklepów convenience , takich jak Żabka i Carrefour podwyżki te sięgają nawet 50-60 zł. Droższe są obecnie banany, jabłka, cytryny, ziemniaki, pomidory, ale także wędliny, nabiał, makarony, sól, cukier, słodycze, herbata.

A oto pełne zestawienie w ramach monitoringu cen 50 produktów w 5 sieciach supermarketów oraz 3 sieciach convenience:

Sieć Dino oferuje 50 produktów w cenie 281,5-283,5, zł czyli o 3,5-5,5 zł taniej niż w październiku br. (287 zł). Gdy sygnalnie zbadaliśmy Dino przed Wielkanocą 2019 okazało się, że Koszyk 50 produktów kosztował wówczas 278 zł, czyli na przestrzeni pół roku ceny są wyższe o 3-6 zł. Specyfika sieci Dino zakłada, że placówki zlokalizowane są na wsiach i w mniejszych ośrodkach miejskich, dlatego w Koszyku znalazły się tylko 3 lokalizacje: Górny Śląsk, Poznań i Wrocław.

W sklepach z logo Polomarket zakup 50 produktów z Koszyka to wydatek rzędu 299-300 zł podobnie jak w październiku br. Rok temu podobne zakupy były tańsze o 10 zł (288-290 zł).

W ostatni weekend za Koszyk 50 produktów w Intermarche płaciliśmy od 302 do 307,5 zł, czyli o 5- 15 zł drożej niż w październiku br. (287- 300 zł). Rok temu w grudniu ceny wahały się od 282,5 zł do 290 zł. Oznacza to podwyżki na poziomie 17-20 zł w ujęciu rdr.

Sieć Stokrotka zaproponowała 50 produktów z Koszyka w cenie 303-304 zł względem 298,5 zł w październiku. Oznacza to wzrost cen o 5 zł mdm. Rok temu w tej sieci podobne zakupy kosztowały 280-286 zł, co oznacza wzrost cen o 18-20 zł w ujęciu rdr.

Z kolei w sieci Lewiatan (Eurocash) za zakup 50 towarów z Koszyka cen dlahandlu.pl trzeba zapłacić od 310,5 do 346,5 zł. We wrześniu sieć proponowała zakupy za 303 zł - 331 zł. Oznacza to skok cen o 7 -15 zł w ujęciu mdm. Rok temu notowaliśmy ceny od 292 do 330 zł, czyli obecnie jest o 16-18 zł zł drożej niż rok temu.

W Piotrze i Pawle za 50 produktów z Koszyka płacimy od 327 do 339 zł względem 318 - 330 zł w październiku. Rok temu podobne zakupy oznaczały wydatek rzędu 310 zł - 321 zł. Oznacza to wzrost cen o 9 zł w ujęciu mdm. oraz 17 zł rdr.

Sieć Żabka proponuje obecnie koszyk 50 produktów w cenie od 370 do 398,5 zł. W październiku ceny wahały się od 377 zł na Górnym Śląsku do 386 zł w Trójmieście, a rok temu od 320 zł w Trójmieście do 336 zł w Bydgoszczy. Oznacza to skok cen o 12 zł w ujęciu mdm. i aż o 50-60 zł w ujęciu rdr. W ostatnim roku Żabka przechodziła zmianę layoutu, co jak widać przełożyło się także na zmianę polityki cenowej.