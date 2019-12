Królowa Elżbieta II kupiła świąteczne prezenty w Tesco

Fot. za popsugar.com

Brytyjska królowa co roku daje prezenty 1,5 tys. pracownikom pałacu Buckingham. To świąteczna tradycja.Zwykle pracownicy królowej mogli liczyć na świąteczny pudding. Niegdyś deser pochodził z luksusowych sklepów. W tym roku przysmak kupiony został w sieci Tesco - podaje Wirtualna Polska.

Pudding to nie wszystko. Obsługa pałacu dostanie też bony na zakupy, również do sieci Tesco. Bony będą miały wartość od 28 do 35 funtów (czyli w przeliczeniu - od 140 do 175 zł) - w zależności od stanowiska oraz stażu pracy.

Więcej na Wp.pl