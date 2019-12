Które sklepy będą czynne w Wigilię?

Wigilia w tym roku wypada we wtorek – sklepy będą czynne, ale krócej – większość z nich będzie otwarta do godziny 13.00. W pierwszy i drugi dzień świąt dyskonty, hipermarkety i supermarkety będą zamknięte.

W Wigilię sklepy największych sieci handlowych będą działały do:

Aldi - do godz. 13.00

Auchan - do godz. 13.00

Biedronka - do godz. 13.00

Carrefour - do godz. 13.00 (sklepy z logo Carrefour Express - godziny są ustalane indywidualnie przez ajentów)

E.Leclerc - ustalane indywidualnie przez ajentów

Kaufland - do godz. 13.00

Lidl - do godz. 12.30

Netto - do godz. 13.00

Polomarket - do godz. 13.00

Tesco - do godz. 13.00

Żabka - godziny są ustalane indywidualnie przez ajentów