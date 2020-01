Lidl w 10 sklepach zaczął sprzedawać świeże sushi

fot. shutterstock

Kuchnia japońska ma w Polsce wielu zwolenników. Lidl Polska chce to wykorzystać - sieć uruchomiła pilotażowy projekt codziennej dostawy świeżych zestawów sushi do wybranych sklepów. Zestawy świeżych rolek zapewni każdego dnia restauracja Yattai.

Pilotaż obejmuje w tej chwili 10 wybranych sklepów w Poznaniu i okolicach. W przyszłości Lidl planuje rozwinąć projekt na kolejne sklepy.

Świeże zestawy sushi przygotowywane są przez restaurację Yattai, której właściciel, Marcin Kaczmarek, posiada wieloletnie doświadczenie w przyrządzaniu sushi i może pochwalić się certyfikatami gwarantującymi odpowiednie kompetencje m.in.: WSSI (World Sushi Skills Institute) przy współpracy AJSA (All Japan Sushi Association).

Zestawy dla Lidla są przygotowywane w nocy i dostarczane do sklepów każdego dnia od poniedziałku do soboty, tak aby zagwarantować świeżość produktów. Do wyboru jest pięć różnych zestawów smakowych od 24,99 zł do 44,99 zł, w tym specjalny powiększony zestaw weekendowy dostępny w ofercie w piątki i w soboty.