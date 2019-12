Lidl zamyka projekt Lidl Podróże

Fot. materiały prasowe

Lidl zamyka platformę Lidl Podróże. Serwis działał od września 2017 roku. Polska była ósmym rynkiem, na którym wprowadzono tę usługę.

Przy projekcie Lidl współpracował z takimi operatorami, jak Volare Travel, Prestige Tours i Unique Moments, a nawet większymi biurami podróży jak Rainbow, Neckermann czy Exim Tours.

Start platformy wywołał kontrowersje – chodziło o bony promocyjne za zakupy, które obniżały ceny wycieczek. Zdaniem części agentów turystycznych był to przejaw nieuczciwej konkurencji.

Jeszcze w sierpniu ub. r. Aleksandra Robaszkiewicz, rzeczniczka Lidla, mówiła na naszych łamach:

- Platforma lidl-podroze.pl cieszy się bardzo dużą popularnością. To, co wyróżnia nas na tle konkurencji to unikalność oferty – nowe propozycje podróży pojawiają się na bieżąco. Z Lidl Podróże można pojechać prawie do każdego zakątka na świecie oraz w Polsce. Zawsze zapewniamy ciekawy program, wzbogacony o atrakcje wyłącznie dla naszych klientów, jak np. nauka jazdy konnej lub kurs gotowania. Dzięki skali naszego działania, wszystko to oferujemy w bardzo atrakcyjnych, niskich cenach typowych dla Lidla - powiedziała rzecznika sieci.

Na stronie Lidl Podróże pojawił się komunikat dla klientów: