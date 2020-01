Maleje liczba dłużników wśród seniorów, rośnie wśród ludzi młodych

Na przestrzeni roku zadłużenie emerytów spadło o ponad pół miliarda złotych - wynika z bazy danych Krajowego Rejestru Długów. Obecnie zadłużonych jest prawie 340 tys. kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia. Seniorzy wpisani do bazy danych KRD mają do spłaty prawie 800 tys. zobowiązań na kwotę sięgającą ponad 5,7 mld zł. Rekordzista ma do oddania ponad 8 mln zł.

W styczniu 2019 roku na liście dłużników Krajowego Rejestru Długów widniało ponad 366 tys. seniorów, którzy mieli do oddania ponad 903 tys. zobowiązań na kwotę sięgającą 6,3 mld złotych. Po roku widać, że dłużników ubyło. 26 tys. kobiet i mężczyzn w wieku emerytalnym spłaciło swoje zobowiązania o łącznej wartości sięgającej ponad pół miliarda złotych. Obecnie seniorzy winni są 5,7 mld zł. Lwią część tej kwoty, bo prawie 5 mld zł, muszą oddać firmom finansowym i ubezpieczeniowym.

- Malejące zadłużenie seniorów idzie w parze z rosnącym zadłużeniem najmłodszej grupy dłużników. Z analiz, jakie przeprowadziliśmy pod koniec ubiegłego roku, wynika, że rośnie liczba dłużników, którzy mają do 35 lat. Dług pokolenia w wieku 18-25 lat powiększył się o 30 procent. Dzięki dodatkowym środkom z programu Rodzina 500+ czy rosnącym wynagrodzeniom, mają coraz lepszą zdolność kredytową, więc sami występują z wnioskami o kredyt. Tym samym odciążają powoli dziadków, którzy często pożyczali pieniądze na zaspokojenie potrzeb najmłodszych członków rodziny. W efekcie, portfele seniorów stają się nieco grubsze – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów BIG SA.

W bazie danych KRD wpisanych jest ponad 200 tys. emerytek, które mają do oddania ponad 481 tys. zobowiązań na łączną kwotę przekraczającą 3,3 mld zł. Zadłużonych panów na emeryturze jest prawie 70 tys. mniej.



Największe problemy ze spłatą zobowiązań mają także osoby, które dość niedawno przeszły na emeryturę.

- Wśród emerytów najbardziej zadłużoną grupą wiekową są 65-latkowie, który mają także największą liczbę zobowiązań wobec wierzycieli. Te osoby muszą oddać prawie 627 milionów złotych. Ich zadłużenie nie wynika z faktu przejścia na emeryturę, a tym samym odchudzenia portfela, a raczej ze zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach. Ale zmniejszenie dochodów niewątpliwie nie poprawia zdolności do ich spłaty – wyjaśnia Adam Łącki.

Przeczytaj także: Oferta dla seniorów to wciąż nisza

W 2019 roku najczęściej wypłacana emerytura wynosiła 906 złotych netto. Średnie zadłużenie osoby w wieku emerytalnym wynosi ponad 17 tys. zł. Statystycznie jeden senior musiałby przeznaczyć prawie 19 wypłat emerytalnych na spłatę przeciętnego zadłużenia. Wiadomo jednak, że nikt nie poświęci całej emerytury w miesiącu na spłatę, dlatego zazwyczaj trwa to znacznie dłużej.