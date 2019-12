Marie Brizard potrzebuje zastrzyku finansowego - marka Sobieski idzie w zastaw

Marie Brizard Wine & Spirits podpisała warunkową umowę ze swoim większościowym akcjonariuszem – firmą Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations (COFEPP) na zaspokojenie natychmiastowych potrzeb gotówkowych grupy. Na mocy tej umowy COFEPP, która ma 51 proc. udziałów MBWS, zobowiązała się do sfinansowania potrzeb, m.in. na rynku polskim, na 2020 rok.

- W obliczu pilnych potrzeb gotówkowych wymagających wpływów pieniężnych od 2020 r., wynikających w szczególności ze strat notowanych w przeszłości, sytuacji biznesowej w Polsce, a także zmian legislacyjnych wpływających na rynek win aromatyzowanych, MBWS zbadała wszystkie możliwe rozwiązania i poprosiła swojego większościowego akcjonariusza COFEPP o przyznanie nowego finansowania, które zostanie udostępnione tak szybko, jak to możliwe. Grupa wcześniej zainicjowała kilka nieudanych prób uzyskania finansowania od stron trzecich – podała spółka MBWS.

Spółka poinformowała też, że za zgodą pożyczkodawców bankowych reprezentujących cały dług bankowy MBWS (z wyłączeniem faktoringu), przeniesie na COFEPP najpóźniej do 15 stycznia 2020 r. swoje zobowiązania z umowy kredytowej o wartości 45 mln EUR podpisanej dnia 26 lipca 2017 r. oraz dotychczasowe kredyty w rachunku bieżącym (zadłużenie bankowe), zaś COFEPP udzieli Grupie MBWS dwóch zaliczek w rachunku bieżącym.

Przeczytaj także: Zimowe nowości od Ciechana

Pierwsza zaliczka w wysokości 15 mln EUR zostanie udostępniona MBWS do 17 stycznia 2020 r., z czego 7,4 mln EUR zostanie przydzielone MBWS na działalność w Polsce, a 7,6 miliona EUR zostanie przekazane MBWS we Francji do połowy marca 2020 r.

Druga zaliczka w wysokości 17 mln EUR zostanie udostępniona MBWS do 17 marca 2020 r. i wykorzystana w szczególności na ogólne potrzeby Grupy w zakresie przepływów pieniężnych.

Obie zaliczki byłyby zabezpieczone kilkoma gwarancjami m.in. na aktywach Grupy, w szczególności zastawami na markach Sobieski, markach Marie Brizard oraz William Peel, a także zastawem na udziałach MBWS France, markach Cognac Gautier i Vilniaus Degtiné.

Więcej na portalspozywczy.pl