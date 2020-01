Media Expert i Biedronka wydają coraz więcej na reklamę

W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy ub.r. najwyższy wzrost wpływów z reklam zanotowały telewizja, radio i kina. Wydatki reklamowe w tym okresie najbardziej zwiększyły firmy Terg, Jeronimo Martins Polska i USP Zdrowie - podają wirtualnemedia.pl

Najwięcej na reklamy w mediach pozainterenetowych wydaje Aflofarm Farmacja Polska - w omawianym okresie było to 1,9 mld zł. Drugie miejsce na reklamowym podium należy do Lidl Polska z wydatkami w kwocie 828 mln zł, a trzecią lokatę zajmuje Ferrero Polska z wydatkami w wysokości 638,1 mln zł. Spośród pozostałych reklamodawców z czołówki 10 największych pod względem wydatków na reklamę największy wzrost zanotowała firma Terg. Ten marketer zwiększył budżet do 571,5 mln zł. Jeronimo Martins Polska zwiększyło wydatki do 479,8 mln zł.

