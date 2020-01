Mila najemcą Centrum Zakupów Napollo

W Zgierzu otwarty zostanie kolejny supermarket MILA (należący do Grupy Eurocash). Sklep powstanie w Centrum Zakupów, którego właścicielem jest Napollo.

W centrum działają salony takich marek jak Rossmann, Cosmedica, Deichmann, CCC, Pepco i Jysk. Powierzchnia najmu to 3500 mkw.

MILA to sieć supermarketów spożywczych, w ramach której działa aktualnie 180 sklepów. W Zgierzu będzie to trzeci sklep tej marki – dwa pozostałe zlokalizowane są przy ul. Tuwima i Gałczyńskiego.



NAPOLLO jest inwestorem i deweloperem projektów handlowych i mieszkaniowych. Prowadzi działalność inwestycyjną w całym kraju. Firma jest właścicielem Galerii Renova w Warszawie, Galerii Grodovej w Grodzisku Mazowieckim oraz Galerii Piastovej w Gnieźnie. Rozwija format obiektów handlowych typu convenience. Format parków handlowych pn. N-Park realizowany jest zgodnie z wypracowanym i zoptymalizowanym przez Napollo standardem wcześniej wprowadzonych przez firmę na rynek Centrów Zakupów.