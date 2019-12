Milka w świątecznej kampanii inspiruje do obdarowywania

Fot. materiały prasowe

W tegorocznej świątecznej kampanii, Milka inspiruje nas, abyśmy dostrzegli i obdarowali tych, którzy dzielą się sercem.

Sercem kampanii jest 60-sekundowy spot z nową piosenką świąteczną Milka „You've got the love", którego akcja rozgrywa się w alpejskiej szkole w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Dekoracje na scenę przygotowuje niesłyszący woźny, zadając sobie wiele trudu, aby była pięknie przyozdobiona na koncert szkolnego chóru. Jedna z dziewczynek - Mia, widząc jego starania, postanawia podziękować mu podczas finałowego występu, obdarowując go czekoladową figurką Mikołaja od Milka. Ponadto dziewczynka, stojąc na scenie, wychodzi przed szereg i wykonuje fragment utworu w języku migowym, aby niesłyszący mężczyzna mógł zrozumieć słowa śpiewanej przez chór piosenki. Tymi małymi, nieoczekiwanymi, delikatnymi gestami Mia pokazuje Leonowi, jak bardzo go docenia.

Świąteczny spot emitowany jest w telewizji oraz przed rozpoczęciem seansów kinowych. Ponadto kreacje są odtwarzane na platformach digitalowych oraz w serwisach społecznościowych - Facebook i YouTube.

Globalnie kreacją i produkcją spotu zajęła się agencje Wieden+Kennedy, a jego adaptacją na polski rynek - agencja Carla Zuri. Za aktywności w mediach społecznościowych odpowiada agencja Starcom. Zakupem mediów zajął się dom mediowy Mindshare, a za działania PR odpowiada Big Picture.