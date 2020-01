Mintel wyróżnił trzy trendy, które dominowały na rynku żywności w 2019 r.

Według zespołu ekspertów Mintel, globalny rynek żywności i napojów pozostawał pod wpływem wielu inspirujących trendów w trakcie 2019 roku, z naciskiem na trzy kluczowe zdefiniowane jako Evergreen Consumption (Wiecznie zielona konsumpcja), Elevated Convenience (Podwyższony poziom wygody) oraz Through the Ages (Poprzez wieki) - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst, Mintel.

Zespół ekspertów Mintel wyróżnił trzy trendy, które dominowały w 2019 roku:

1. Evergreen Consumption

- Trend Evergreen Consumption stawia na ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, wskazując na możliwości w zakresie bliskiej współpracy ukierunkowanej na zrównoważony rozwój pomiędzy dostawcami, producentami, sieciami handlowymi i konsumentami, a także organizacjami rządowymi i non-profit. Na przykład, według danych konsumenckich Mintel, niemal cztery piąte respondentów w Polsce zgadza się ze stwierdzeniem, że redukcja ilości marnowanych produktów żywnościowych jest tak samo ważna jak redukowanie ilości generowanych odpadów opakowaniowych. W efekcie marki i sieci handlowe zwiększają wysiłki w obszarze innowacji w opakowaniach - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst, Mintel.

2. Elevated Convenience

- Drugi trend - Elevated Convenience - mówi o tym, że w dzisiejszym zabieganym świecie wygoda wysuwa się na prowadzenie w rankingu potrzeb. W Polsce, prawie połowa respondentów deklaruje, że wybiera szybkie, proste do przygotowania dania, jeżeli chodzi o posiłki w ciągu tygodnia. Dodatkowo, sama definicja wygody ewoluuje w obliczu rosnących potrzeb dzisiejszego konsumenta, stając się bardziej zróżnicowaną. Obejmuje ona obecnie wiele atrybutów poza samym ‘ułatwianiem’, w tym naturalność, wysoki poziom wartości odżywczych, możliwość personalizacji, a także element zaskoczenia i nowe doświadczenia - tłumaczy ekspertka.

3. Through the Ages

- Trzeci trend – Through the Ages – koncentruje się na roli żywności i napojów w procesie wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się. Dzisiejsi konsumenci aktywnie przyglądają się konceptowi holistycznego podejścia do zdrowia, poszukując funkcjonalnych korzyści w obrębie wybieranych przez siebie produktów spożywczych. Rozumieją tym samym, że to, jak się czują i wyglądają jest ważniejsze niż sam wiek - tłumaczy.

