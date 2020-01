Nowy udziałowiec, członek zarządu i rada nadzorcza w Grupie Piotr i Paweł

14 stycznia w KRS spółki Grupa Piotr i Paweł w restrukturyzacji zostały dokonane zmiany polegające na wpisaniu Tomasza Syllera jako członka zarządu spółki.

Jednocześnie z rady nadzorczej zostali wykreśleni: Joanna Siempińska, Adam Chełchowski, Paweł Woś oraz Piotr Woś. Nowymi członkami rady nadzorczej zostali: Graham O'Connor, Robert Philipson, Mark Godfrey oraz Jarosław Roztocki, który jest likwidatorem spółek Aliaga i Nichia Poland Research Center, a także prokurentem spółek Quida Investments, MNS Lab oraz członkiem zarządu spółki Ketsby.

Jednocześnie wpisano zmiany w kapitale zakładowym. Capital Partners zmniejszył swoje udziały z 2.354.442 o wartości 235,4 mln zł do 470.894 udziałów o wartości 47,1 mln zł. zaś CP FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NR RFI 1012, który wcześniej miał 276.996 udziałów o wartości 27,7 mln zł został wykreślony.

W tym samym czasie jako udziałowiec została wpisana spółka New Polish Investments (w której udziały ma The SPAR Group LTD) z 2.105.175 udziałami o wartości 210,5 mln zł.