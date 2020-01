Okres świąteczny w Wielkiej Brytanii bez imponujących wzrostów sprzedaży

Sprzedaż w kluczowym okresie przedświątecznym w Wielkiej Brytanii wzrosła zaledwie o 0,2 proc. – wynika z najnowszych danych firmy Kantar, która przebadała sprzedaż w okresie 12 tygodni zakończonym 29 grudnia. To najwolniejszym tempo wzrostu w okresie Bożego Narodzenia od 2015 roku – informuje IGD Retail Analysis.

Ponadto, wzrost ten był znacznie niższy niż wzrost sprzedaży w okresie 12 tygodni zakończonym 1 grudnia (plus 0,5 proc.). Sugeruje to, że handel był szczególnie rozczarowujący przez cztery ostatnie tygodnie, do 29 grudnia. Słaby trend odzwierciedla firma Nielsen, która stwierdziła, że sprzedaż w ciągu czterech tygodni do 28 grudnia wzrosła o 0,5 proc., ale spadła o 0,2 proc. w ciągu ostatnich dwóch tygodni tego okresu.

Według danych Kantar w badanym okresie inflacja wyniosła 0,9 proc. i była nieznacznie wyższa niż w miesiąc wcześniej (0,8 proc.). Oznacza to, że ​​spadek wyniósł w rzeczywistości aż 0,7 proc. Konsumenci ograniczyli zakup tradycyjnych potraw. Sprzedaż świątecznych puddingów spadła o 16 proc., a ciastek sezonowych o 11 proc. Sprzedaż indyków spadła o 1 proc. (częściowo z powodu przesunięcia popytu z całych ptaków na mniejsze części). Sprzedaż wina musującego spadła o 8 proc., jednak piwa wzrosła o 1 proc., a wina o 2 proc.

Po raz kolejny Ocado było najszybciej rozwijającym się sklepem spożywczym. Spośród sieci stacjonarnych, Lidl powiększył się o imponujące 10,3 proc., dzięki nowym otwarciom sklepów oraz nowoczesnej kampanii, powiązanej z Bożym Narodzeniem. Wzrost Aldi o 5,9 proc. był słabszy niż poprzednie 7,9 proc.

Sprzedaż sieci tzw. Wielkiej Czwórki spadła. Najwięcej stracił Morrisons (2,9 proc.), następnie Asda (2,2 proc.), Tesco (1,5 proc.) i Sainsbury's (0,7 proc.).