Piotr i Paweł jest winien Bio Planet blisko 500 tys. zł

fot. materiały prasowe

Sprzedaż Bio Planet S.A. za grudzień 2019 r. osiągnęła 13,1 mln zł, co stanowi 28 proc. wzrostu w stosunku do sprzedaży w grudniu 2019 r., która wyniosła 10,2 mln zł. Biorąc pod uwagę IV kwartał 2019 r. do 2018 r. wzrost ten wyniósł 20 proc. (41,6 mln zł do 34,6 mln zł w 2018 r.), natomiast w skali roku wzrost wyniósł 19 proc. (153 mln zł do 129 mln zł w 2018 r.).

W grudniu Bio Planet utworzyła odpis aktualizujący należność zagrożoną niewypłacalnością

od dłużnika Piotr i Paweł SA w restrukturyzacji w kwocie 200 tys.zł., która razem z utworzonym

odpisem aktualizującym w II kwartale 2019 będzie wynosiła łącznie 450 tys. zł. Natomiast należność główna zgłoszona w postępowaniu sanacyjnym wobec firmy Piotr i Paweł SA w restrukturyzacji wynosi 496.413,31 zł. Odpis aktualizujący zostanie uwzględniony w wynikach spółki w IV kwartale 2019 r. - podano w komunikacie.

W grudniu spółka wprowadziła około 40 nowych produktów do oferty. Większość nowości to produkty dostawców od lat współpracujących z Bio Planet m.in. takich jak: Bio Food, Sątyrz, Oxfam, do oferty wprowadzono m.in. sok jabłkowy bio 1 L pod marką Bio Food. Nowym dostawcą jest firma Zakwasownia, która jest producentem kiszonek m.in. kimchi bio oraz zakwas z buraków bio.

Pod marką własną Bio Planet wprowadzono nowe gramatury dla produktów: cukier z agawy

bio 200 g oraz ryż arborio risotto bio 1 kg.