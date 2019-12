Podatek cukrowy uderzy w branżę napojową, alkoholową i suplementów diety

Projekt ustawy wykorzystującej politykę fiskalną jako narzędzie służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów został właśnie skierowany do konsultacji publicznych. Projektodawca zakłada wejście w życie ustawy od 1 kwietnia 2020, natomiast w przypadku kryteriów zdrowotnych w zamówieniach publicznych - 1 stycznia 2021 - informuje Juliusz Krzyżanowski z kancelarii Baker McKenzie. Znajdziemy w nim nowe opłaty dla producentów.





Projekt będzie miał szczególny wpływ na branżę napojów słodzonych, alkoholową oraz suplementów diety. Producenci będą musieli przygotować się na opłaty w wysokości:

1) PLN 0,70 za jedną albo PLN 0,80 w przypadku dodatku więcej niż jednej substancji o właściwościach słodzących (tj. monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące) oraz PLN 0,20 za co najmniej jedną substancję o właściwościach aktywnych (kofeina, guarana lub tauryna) w przeliczeniu na każdy litr napoju (z pewnymi wyłączeniami), nakładaną na producentów, importerów lub podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu przepisów o VAT (z czego 98% dla NFZ i 2% dla budżetu państwa).

2) PLN 1,00 za każde opakowanie jednostkowe napoju alkoholowego o pojemności nieprzekraczającej 300 ml nakładaną na przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (z czego połowa dochodu dla gminy a druga dla NFZ);

3) 10% podstawy opodatkowania podatkiem VAT wynikającej z usługi będącej reklamą suplementu diety nakładana na podmiot (i) nabywający audycje i materiały do audycji reklamy suplementu lub ich opracowanie; (ii) produkujący lub koprodukujący audycje i materiały do audycji reklamy suplementu lub ich opracowanie, jeżeli są one przeznaczone na potrzeby tego podmiotu lub innego podmiotu świadczącego audiowizualne usługi medialne lub radiowe usługi medialne, lub podmiotu zajmującego się zakupem czasu antenowego (całość dla NFZ).

