Prezes Inquiry: Rynek handlowy jest w fazie przesilenia

Na zdj. Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry

Handel w Polsce staje się coraz trudniejszy, że trzeba być już naprawdę dobrze okopanym w swoim segmencie, mieć przemyślaną strategię i reagować szybko na zmiany na rynku. Przykłady Piotra i Pawła oraz Tesco pokazują, że wystarczy chwila nieuwagi i z tego rynku można bardzo szybko wypaść – mówi Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry Market Research. W wywiadzie z dlahandlu.pl m.in. ocenia, jak zakaz handlu w niedziele wpłynął na sieci sklepów stacjonarnych, segment gastronomiczny, centra handlowe, e-commerce i branżę fashion.

Jak zakaz handlu w niedziele wpłynął na rynek handlu w Polsce?

Po pierwsze, handel handlowy nierówny, mamy różne branże: odzieżową, sportową, elektroniczną, czy spożywczą. Po drugie, na rynek handlu w Polsce wpływa wiele różnych czynników i bardzo trudno jest je oddzielić.

Jeśli chodzi o segment handlu spożywczego, to tu nakładają się dwa czynniki. Pierwszy jest związany z postępującym wprowadzaniem przepisów o zakazie handlu w niedziele i ograniczaniem liczby niedziel handlowych, a drugi czynnik związany jest z rosnącymi cenami żywności. Te czynniki wywołują sprzeczne rezultaty. Dlatego takie dane jak obroty sklepów nie są dobrą miarą. Bo jeśli mamy wzrost cen podstawowych produktów spożywczych, to obroty sklepów spożywczych będą rosły. Pytanie, co to oznacza dla rentowności sklepów i dla ogólnego kształtu handlu. Dane GUS mówią, że rynek spożywczy rośnie, ale to jest moim zdaniem wzrost wynikający z inflacji, a nie wzrost wynikający z powiększenia się koszyka zakupowego. Wzrost napędzany inflacja to pusty wzrost.

Moim zdaniem, bez bardzo szczegółowej analizy danych ekonometrycznych, sporządzonych na podstawie danych raportowanych po zakończeniu roku, wpływ tych dwóch czynników na rynek handlu jest nie do rozróżnienia.

Czy takim czynnikiem, który pokazywałby skutki zakazu handlu w niedziele może być wzrost lub spadek odwiedzalności?

Trudno powiedzieć. W Polsce i tak częstość zakupów była bardzo duża, jeszcze przed wprowadzeniem zakazu handlu. Polacy w ostatnich latach polubili częste zakupy za nieduże kwoty. Są tego dwie przyczyny. Po pierwsze, kiedy kupują świeże produkty, to chcą mieć pewność, że są one naprawdę świeże. Tymczasem my nie mamy ogromnych lodówek, bo nie mamy dużych mieszkań. Po drugie, Polak kupuje mało, bo oszczędza, bo nie chce wydawać dużych kwot na duże zakupy. Jeśli podzieli się budżet i ma się konkretną kwotę do wydania na dany dzień, to tej kwoty się nie przekracza – jest to częsty model zarządzania domowym budżetem. To oczywiście nie wyklucza dużych zakupów w supermarkecie raz na jakiś czas, bo są też rzeczy, które kupujemy na zapas.

Czy można jednak zaobserwować, którzy gracze zyskali, a którzy stracili na zakazie?

Ci, którzy już wcześniej mieli problemy, na pewno boleśnie odczuli zakaz handlu, bo to była dodatkowa zmiana w warunkach prowadzenia biznesu, z którą trzeba było się zmierzyć.