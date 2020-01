Prezes Inquiry: SPAR Group ma koncepcję uporządkowania relacji z dostawcami Piotra i Pawła

Na zdj. Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry

To, jak wierzyciele Piotra i Pawła przyjmą propozycje układowe przedstawione przez zarządcę sieci w ramach postępowania sanacyjnego to sprawa bardzo indywidualna. Liczy się to, że SPAR Group ma koncepcję uporządkowania relacji z dostawcami, co wielu firmom może dać nowe szanse współpracy - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry Market Research.

Poprzez zakup sieci Piotr i Paweł na polskim rynku pojawia się nowy gracz - SPAR Group. Jak ocenia Pani możliwości rozwoju tej firmy na naszym konkurencyjnym rynku?

SPAR wnosi do Polski bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu działalności handlowej. Grupa pochodzi z rynku południowoafrykańskiego, który w swojej strukturze wcale nie jest bardzo odległy od Polski. Prowadzi również działalność na wielu rynkach europejskich. Przypomnę, że w Polsce mieliśmy już kilka południowoafrykańskich sukcesów (nie tylko w handlu), przykładem może być Pepco. Przez całe lata sklepy Pepco były ograniczone do małych miasteczek, głównie w zachodniej Polsce. Kilka lat temu postanowiono rozwinąć ekspansję, a także zainwestować w wiedzę o klientach i dziś mamy ogromną sieć.

Dotychczasowe posunięcia SPAR Group świadczą o tym, że firma traktuje polski rynek poważnie i chce zadomowić się tu na stałe. Spółka zebrała bardzo silną ekipę menedżerską. Nie bez znaczenia jest to, że firma jest już obecna w naszym regionie, gdzie proponuje bardzo ciekawy koncept sklepów – nieduży supermarket oferujący wszystkie podstawowe produkty w atrakcyjnych cenach, ale już nie dyskont. Firma zdecydowała się na wejście do Polski poprzez przejęcie sieci Piotr i Paweł – daje to dostęp do wielu bardzo atrakcyjnych lokalizacji, ale też powoduje konieczność uporania się ze spadkiem w postaci długów i nadszarpniętych relacji z dostawcami, a także utraconym zaufaniem klientów.

Jak duże wyzwanie stoi przed SPAR Group, pokazuje też badanie YouGov BrandIndex prowadzone w Polsce przez Inquiry od 2019 roku. W rankingu pokazującym odsetek klientów, którzy robili zakupy w danej sieci w ciągu ostatniego miesiąca, SPAR znalazł się na miejscu… 21, ze wskaźnikiem równym 2,3 proc. Bardzo słaby jest też wizerunek marki - pod tym względem SPAR znajduje się na miejscu 19, ze wskaźnikiem BrandIndex równym 1,4. Dla porównania, w przypadku marki Lidl , pierwszej w rankingu, wartość wskaźnika wynosi 45,9.