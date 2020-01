PTT liderem w kolejce do przejęcia Tesco w Azji

Handlowy oddział największej tajlandzkiej firmy energetycznej PTT planuje licytować azjatyckie aktywa sieci Tesco.

PTTOR, spółka prowadząca m.in. biznes handlowy oraz stacje paliw z logo PTT, ma dołączyć do krajowej grupy detalicznej Central Group i zgrupować Charoen Pokphand (CP) w pierwszej rundzie ofert.

W zeszłym miesiącu Tesco poinformowało, że rozpoczęło przegląd swojej działalności w Azji. Firma posiada 1967 sklepów w Tajlandii i 74 w Malezji.

Analitycy Bernstein wycenili azjatycki biznes na 6,5 ​​miliarda - 7,2 miliarda funtów (ok. 8 mld euro).

Obie firmy odmówiły komentarza w tej sprawie.

Krakowa Komisja ds. Konkurencji Handlowej będzie ściśle monitorowała tę transakcję.

Cena 9 mld USD (8,08 mld EUR) oznaczałaby, że jest to druga co do wielkości transakcja przejęcia w historii tajlandzkiej grupy.

CP All, jednostka grupy CP, ma ponad 11 600 sklepów 7-Eleven w kraju i jest właścicielem hurtowni cash-and-carry Siam Makro Pcl.