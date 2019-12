Sklepy szukają 22 tys. pracowników

Kiedy pracodawca daje podwyżkę? Gdy boi się, że pracownik znajdzie innego pracodawcę, a zastępstwo trudno będzie znaleźć. W Polsce coraz mniej jest tych "drugich pracodawców", którzy chcą odbić pracownika - wynika z danych Eurostatu. To zahamuje tempo podwyżek - czytamy na money.pl

Według najnowszych danych GUS, płace w przedsiębiorstwach zatrudniających minimum dziesięciu pracowników wzrosły w listopadzie o 5,3 proc. To najwolniejszy wzrost od lipca 2017. Gospodarka spowalnia, a co za tym idzie pracodawcy są mniej chętni do zwiększania kosztów. Inne dane Eurostatu wskazują, że w przyszłym roku o podwyżki będzie trudno.

Co zwykle zmusza pracodawcę do podnoszenia płac? Poza naciskami związków zawodowych, podobnie jak i w przypadku cen np. towarów decyduje popyt i podaż. Jeśli chętnych na pracowników jest dużo, a pracowników dostępnych na rynku mało, to zrozumiałe, że odbicie ich innym firmom wiązać się będzie z podniesieniem pensji. W takiej sytuacji wynagrodzenia idą w górę. W odwrotnej sytuacji, tj. gdy chętnych do zatrudniania nie ma, a bezrobotnych jest dużo, to normalne, że wynagrodzenia będą niskie.

Jeśli chodzi o sektor handlu, braki w zatrudnieniu były na koniec trzeciego kwartału 2019 drugie najmniejsze od 2017 roku, więc trzeba się spodziewać wyhamowania fali podwyżek. Sklepy szukają jeszcze 22 tys. pracowników, czyli o 3,6 tys. mniej rok do roku.

