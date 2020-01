Sprawa Biedronki i jej dostawców nadal w toku. UOKiK planuje dalsze zbieranie dowodów

fot. Grupa Jeronimo Martins

W czerwcu 2019 r. UOKiK przeprowadził kontrolę w spółce Jeronimo Martins Polska, która jest właścicielem sieci Biedronka. Zdobyte wówczas informacje i dokumenty dały podstawę do postawienia przedsiębiorcy zarzutu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Chociaż minęło już siedem miesięcy nadal nie znamy finału tej sprawy. UOKiK planuje dalsze zbieranie materiału dowodowego.

- Postępowanie wobec Jeronimo Martins Polska w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową jest w toku. Właściciel sieci Biedronka ustosunkował się do postawionego mu zarzutu. W październiku ubiegłego roku jedna z organizacji społecznych złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony. Wniosek został rozpoznany negatywnie, jednak zwróciliśmy się do organizacji o podzielenie się wiedzą o sprawie. Analizujemy stanowisko Jeronimo Martins Polska w kontekście posiadanych dokumentów i planujemy zbieranie dalszego materiału dowodowego - informuje nas Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.

W październiku media podawały, że Stowarzyszenie "Stop Wyzyskowi - Biedronka" poinformowało o przystąpieniu do postępowania UOKiK wobec Jeronimo Martins Polska dotyczącego nadużywania przewagi kontraktowej. Organizacja zrzesza byłych pracowników i dostawców firmy, którzy uważają, że Biedronka działała na ich szkodę. Prezes stowarzyszenia Edward Gollent w komunikacie z 9 października twierdził, że "właściciel Jeronimo Martins Polska i zarząd JMP w Polsce wielokrotnie byli informowani przez stowarzyszenie o nieuczciwych praktykach wobec dostawców i pracowników".

Przeczytaj także: Biedronka zastąpiła Piotra i Pawła w Galerii Kosmos

Przypomnijmy, że z zebranych w czerwcu informacji wynikało, że JMP w relacjach z dostawcami, w szczególności owoców i warzyw, uzyskuje dwa typy rabatów. Pierwszy z nich jest procentowo określony w umowie i jest stosowany po przekroczeniu ustalonej wcześniej wartości obrotu (sprzedaży do Biedronki). Zastrzeżenia urzędu wzbudza drugi z rabatów. Po pierwsze dostawcy Biedronki nie znają jego wysokości, a po drugie są o nim informowani na koniec miesiąca, po zrealizowaniu dostaw. W przypadku nieudzielenia tego rabatu dostawcy grozi kara umowna.

- Naszym zdaniem praktyka właściciela sklepów Biedronka może stanowić naruszenie dobrych obyczajów i wykorzystywanie słabszej strony umowy. Jeronimo Martins Polska ma silniejszą pozycję negocjacyjną i podejrzewamy, że wykorzystuje ją w nieuczciwy sposób. W efekcie tych działań dostawca produktów spożywczych, głownie owoców i warzyw, nie ma pewności, czy będzie musiał udzielić dodatkowego rabatu, ani jak duży on będzie. Tym samym zawierając umowę nie wie, ile będzie mógł zarobić. To nasze kolejne działanie, którego celem jest poprawa sytuacji rolników. Trzeba pamiętać, że wymuszanie rabatów przez sieć handlową może powodować przerzucanie presji cenowej na producentów rolnych – mówił prezes UOKiK Marek Niechciał

Przeczytaj także: Carrefour może przejąć kolejne lokalizacje po Tesco

Kara za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej może wynieść do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy. W 2019 r. sieć Biedronka osiągnęła 49,82 mld zł sprzedaży.