Stokrotka idzie na rekord: otwiera 7 sklepów w ciągu jednego dnia, 100 otworzy w przyszłym roku

fot. materiały prasowe

19 grudnia Stokrotka uruchomiła aż 7 nowych sklepów w trzech województwach.

- Ostatni kwartał roku to wyjątkowo intensywny czas dla całej branży. Rozwijamy się i sukcesywnie umacniamy swoją pozycję na rynku. Siedem nowych sklepów w ciągu jednego dnia to zdecydowanie powód do świętowania. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobrze przygotowany zespół, dzięki któremu możemy stawiać przed sobą coraz to nowe wyzwania i cele, mając pewność, że będą zrealizowane z najwyższą starannością i myślą o spełnieniu oczekiwań klientów – mówi Mirosław Wawryszczuk, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, Członek Zarządu sieci Stokrotka Sp. z o.o.

Otworzyliśmy dzisiaj 3 markety w województwie lubelskim (Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 9; Puchaczów, ul. Lubelska 59; Konstantynów, ul. Janowska 38) i 1 w województwie łódzkim (Wielgomłyny, ul. Radomszczańska 10B) oraz 2 supermarkety w województwie lubelskim (Szczebrzeszyn, ul. Zamojska 168B; Piszczac, Włodawska 1A) i 1 w województwie wielkopolskim (Trzcianka, ul. Sikorskiego 6).

W 2020 roku siec planuje utrzymać tempo rozwoju i uruchomić około 100 nowych lokalizacji. To ma być również rok intensywnych remodelingów istniejących placówek oraz jeszcze bardziej owocnej współpracy z franczyzobiorcami.

Celem sieci jest rozwój i konsekwentne zwiększanie udziału w rynku. Pierwszy sklep sieci został otwarty w 1996 r. w Łęcznej koło Lublina. Do końca roku sieć chce przekroczyć 650 lokalizacji.