Supermercato24.pl: Przyszły rok ma być okresem skokowego wzrostu Szopi.pl

Anna Podkowińska, CEO Supermercato24

Nowy inwestor Szopi.pl planuje w 2020 roku intensywny wzrost platformy. Za rok Szopi.pl ma być dostępne w 10 miastach w Polsce, poza czterema, w których działa obecnie. Od początku przyszłego roku platforma wprowadzi technologie, które są już dostępne w Supermercato24. Plany rozwoju w Polsce zdradzają, w wywiadzie z dlahandlu.pl, Anna Podkowińska-Tretyn, manager na Polskę, Supermercato24, Zbigniew Płuciennik, założyciel Szopi.pl i Irena Kaczor, współzałożyciel Szopi.pl.

Co skłoniło Supermercato24 do wejścia na polski rynek?

AP: Supermercato24 postanowiło wejść na polski rynek po tym, jak osiągnęło już pewną dojrzałość na rynku włoskim oraz zrealizowało postawione wcześniej cele. Z tego względu, po czterech latach od startu we Włoszech, Supermercato24 stało się gotowe na wejście do kolejnych krajów. A dlaczego Polska? Ponieważ Polska i Włochy są pod wieloma względami podobne do siebie. Mówię tu o rozwoju e-grocery jako branży, o współczynniku e-commerce, o ogólnym zdigitalizowaniu społeczeństwa. Również struktura geograficzna Polski jest podobna do rynku włoskiego, bo nie ma jednej wielkiej metropolii jak np. Londyn w Wielkiej Brytanii, ale jest dość sporo dużych miast. To powody, dla których wybraliśmy Polskę. W przyszłym roku planujemy wejść na dwa kolejne rynki.

Przeczytaj także: Rosyjski sklep internetowy WildBerries wchodzi na polski rynek

Czy polski rynek handlowy jest na wcześniejszym etapie rozwoju, niż włoski?

AP: Na pewno nie jesteśmy znacząco opóźnieni. Mamy natomiast trochę inne zachowania konsumenckie. Włosi bardzo cenią sobie zakupy lokalne. Intuicyjnie mogłabym wskazać, że nasycenie hipermarketami na rynku włoskim jest mniejsze niż w Polsce. Mimo tej lokalności, Włosi dość chętnie korzystają z Supermercato24, które we Włoszech dociera już do ponad 33 proc. populacji. Jest to dowód na to, że mimo iż jest przyzwyczajenie chodzenia do sklepów lokalnych, to jednak klienci korzystają z naszej usługi.

Przeczytaj także: Sprzedawcy na całym świecie tracą rocznie ponad 600 mld USD na zwrotach

Polacy są podobni. Na rynku jest coraz mniej małych lokalnych sklepików, ale mamy przyzwyczajenie chodzenia do sklepów często. Wierzymy, że możemy w tym pomóc naszym klientom.

Jeśli chodzi o zaawansowanie i rozwój rynku np. pod względem e-commerce czy digitalizacji to myślę, że jesteśmy na bardzo podobnych etapach. Są też obszary, które w Polsce są bardziej rozwinięte niż we Włoszech, np. płatności.

W Polsce e-grocery to według prognoz 0,4-1 proc. rynku spożywczego. A jak jest we Włoszech?

E-grocery we Włoszech to 0,5 proc. i to są dane za 2018 rok. To także był jeden z czynników decydujących o wyborze polskiego rynku jako pierwszego do ekspansji.

Czy jesteście Państwo przygotowani, że to może być powolny marsz, a nie gwałtowny wzrost?

AP: Są badania, które mówią o wzroście e-grocery o 100 proc. w ciągu kolejnych 3 lat. Pytanie, czy 100 proc. to mało czy dużo. To zależy od bazy, która cały czas jest relatywnie niska.