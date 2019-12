Tesco widzi potencjał w rynku bezalkoholowych win

Bezalkoholowe piwa odnotowały znaczący wzrost popularności w 2019 roku i stały jedną z najszybciej rosnących kategorii na rynku napojów. Czy sukces ów powtórzą w roku 2020 bezalkoholowe wina? Sieć podaje, że widzi potencjał wzrostu udziałów tego segmentu - co najmniej dwukrotnie w skali 2020 roku.

Bezalkoholowe wina obecnie są „testowane” przez klientów. Jak pokazują dane sprzedażowe Tesco, to wciąż rozwijający się trend, który jest obserwowany przez branżę:

- Coraz więcej konsumentów decyduje się na zakup bezalkoholowych win. W skali roku wzrosty sprzedaży sięgają kilkuset procent, jednak zdajemy sobie sprawę, że jest to w dużym stopniu „efekt nowości” i wynik szerszego pojawienia się produktów na rynku. Dziś wina bezalkoholowe to poniżej 1 procenta całości sprzedaży kategorii. Ale widzimy potencjał wzrostu udziałów tego segmentu - co najmniej dwukrotnie w skali 2020 roku. Zapewne już najbliższe miesiące pokażą, w jakim stopniu ów rosnący trend się utrzyma – mówi Michał Sikora z biura prasowego Tesco.

Tesco w swojej gamie ma 4 rodzaje winogronowego trunku 0%.