Tesco zamyka kolejne sklepy w Polsce

Jan 2020-01-10 15:08:48

Niech już wszystko zamkną i zwiną swoje manetki bo to co obecnie wyprawiają władze firmy przypomina zabawę w przedszkolnej piaskownicy a nie poważne podejście do biznesu. Brak strategii, brak konkretów, brak planu działania to wszystko stawia Tesco w złym świetle przez co sami klienci odchodzą do konkurencji bo jakość w Tesco i asortyment przypomina PRL.