Tymbark promuje soki Vitamini

Fot. materiały prasowe

Tymbark w komunikacji poświęconej sokom Vitamini skupia się na pięknie, a właściwie na różnych jego odsłonach. Marka podkreśla, że bez względu na okoliczności i różnice między kobietami, każda z nich jest piękna i każda ma prawo czuć się dobrze w swojej skórze.

W swojej kampanii Tymbark podkreśla, że nie ma oczywistych szablonów czy standardów, według których możemy czuć w sobie piękno. Przedstawione w spocie kobiety są różne i dzięki temu każda z nich jest wyjątkowa. Vitamini zachęca do wsłuchania się w głos wewnętrznego piękna i w emocjonalnym spocie przypomina, że niezależnie od nastroju, rozmiaru, podejścia do życia i dbania o urodę, czy wieku… jest ono z nami zawsze. Marka zachęca do pielęgnowania swojego piękna i podkreślania różnorodności.



Kampanii towarzyszy również wprowadzenie nowego opakowania soków w formacie 1 l. Produkty Vitamini będą teraz dostępne w wygodnej, ergonomicznej, litrowej butelce PET. Dodatkowo cała linia zyskała nowy, lżejszy i jeszcze bardziej apetyczny design. Nowe opakowanie to idealne rozwiązanie dla wszystkich chętnie sięgających po ulubione, marchewkowe i marchewkowo-owocowe smaki, a zarazem ceniących wygodę.