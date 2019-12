Ukraińcy wydali w Polsce w 9 miesięcy 6 mld zł

W polskich sklepach i na usługi Ukraińcy w okresie od stycznia do września wydali prawie 6 mld zł. Osoby z Ukrainy dołożyły do obrotu detalicznego aż 2,1 mld zł, najwięcej od pięciu lat – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Więcej niż Ukraińcy w III kwartale 2019 roku wydali w Polsce jedynie Niemcy, którzy kupili towary i usługi za 4,9 mld zł. Od trzech lat wydatki Ukraińców w pierwszych trzech kwartałach roku przekraczają 5 mld zł.

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w III kwartale 2019 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 50,8 mln razy, co oznacza wzrost o 3,1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym czasie obcokrajowcy zostawili w Polsce aż 31,1 mld zł (wzrost o 5,3% w porównaniu r/r).

Największy udział w wydatkach, biorąc pod uwagę lądową granicę, mieli Niemcy (47,1%), następnie Ukraińcy (20,4%), Czesi (12,0%), Słowacy (8,4%), Białorusini (6,2%), Litwini (4,3%) i Rosjanie (1,5%). Jeżeli jednak spojrzymy na średnie wydatki ponoszone przez przedstawicieli poszczególnych państw podczas jednej wizyty w Polsce – rekordowe kwoty wydali Ukraińcy. Podczas jednorazowego pobytu w III kwartale 2019 roku zostawiali aż 767 zł, podczas gdy Białorusini 571, Niemcy 483 zł, a Czesi 319 zł.

Ukraińcy w III kwartale 2019 roku wydali w Polsce aż 2,1 mld zł. To najwięcej od pięciu lat. W III kwartale 2018 roku wydatki wyniosły 2 mld zł, rok wcześniej 1,9 mld zł, natomiast w 2017 roku w sklepach i na usługi nasi wschodni sąsiedzi zostawili 1,7 mld zł. W III kwartale 2016 roku wydatki zbliżyły się do 1,8 mld zł, a w 2014 roku wyniosły 1,6 mld zł.

- Z analiz NBP wynika, że aż 11% wzrostu gospodarczego Polski z ostatnich 5 lat to zasługa osób z Ukrainy. Częścią tego wkładu są ich wydatki w sklepach i na usługi, które z roku na rok są wyższe – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.



Cudzoziemcy w II kwartale 2019 roku kupowali w Polsce przede wszystkim towary nieżywnościowe, na które przeznaczyli ok. 51,8% swoich wydatków. Na usługi przeznaczyli 21%, a żywność i napoje bezalkoholowe wydali 13,4%.