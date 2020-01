W Wielkiej Brytani rocznie zamyka się ok. 15 tys. sklepów

W 2019 roku w Wielkiej Brytanii pracę straciło ponad 140 tys. osób zatrudnionych w handlu detalicznym. Handel znajduje się w kryzysie, spowodowanym wysokimi kosztami, niską rentownością i utratą klientów na rzecz sklepów internetowych. Niski wzrost wydatków konsumpcyjnych od 2015 r. oznacza, że wzrost sprzedaży internetowej odbywa się kosztem głównych ulic – informuje Centre for Retail Research.

Według Centre for Retail Research najważniejszymi czynnikami wpływającymi na handel detaliczny w Wielkiej Brytanii są: wysokie koszty prowadzenia placówek handlowych, w tym czynsze, podatki komunalne i wysokie koszty pracy;

niska rentowność spowodowana wysokimi kosztami, powolnym wzrostem sprzedaży, obniżonymi marżami i silną konkurencją cenową;

gwałtowny wzrost konkurencji internetowej:

niskie inwestycje w sklepach i słabe planowanie na przyszłość w celu sprostania wyzwaniom związanym z nową sprzedażą detaliczną.

Brytyjski Centre for Retail Research podał, że w 2018 zlikwidowano 117 425 miejsc pracy i

zamknięto 14 583 sklepów. W 2019 zaś zlikwidowano 143 128 miejsc pracy i zamknięto

16 073 sklepów. W 2020 roku liczba zlikwidowanych miejsc pracy może wzrosnąć do 171 669, a liczba zamkniętych sklepów do 17 565.