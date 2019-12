Wbrew trendom młodzi Polacy chcą kupować żywe karpie

fot. shutterstock

Polacy nadal najchętniej na wigilijnym stole serwują karpie – odpowiedziało tak ponad 56proc. osób pytanych w badaniu IMAS International. Kolejne miejsca zajmują śledzie – 41 proc., dorsze – 26 proc., mintaje – 16 proc. oraz łososie – 16 proc.

Mimo oporu ze strony aktywistów, zakup żywego karpia wciąż jest mocno zakorzeniony w naszej tradycji. Według badania IMAS International, aż 43 proc. nabywców świątecznego karpia, chce zakupić karpia żywego, przy czym w tym 15 proc. chętnie kupi rybę żywą, ale ubitą na stoiku handlowym. Ponad 33 proc. nabywców karpi, zadeklarowało chęć ich zakupu w postaci ryby schłodzonej - całej lub patroszonej. Co ciekawe największych odsetek osób zainteresowanych zakupem ryby żywej jest wśród młodych konsumentów, w wieku 25-34 lata.

Jak podkreślają zgodnie dietetycy, tylko świeża, nieprzetworzona żywność, zachowuje w pełni swoje wartości odżywcze i gwarantuje, że nie wprowadzamy do naszego organizmu substancji szkodliwych, takich jak zwiększające trwałość, poprawiające smak czy ułatwiające proces przygotowywania „polepszacze”.

Szybki styl życia wymagający zakupu produktów wstępnie obrobionych, w porcjach odpowiednich dla potrzeb jednego posiłku skutkują zwiększeniem podaży karpia wstępnie przetworzonego. Zgodnie z tym trendem coraz więcej osób, zwłaszcza w grupie wiekowej 45 lat+, jest zainteresowanych kupnem gotowych elementów karpia luzem, takich jak: dzwonka, tusze lub filety. Na te oczekiwania odpowiedziało już wiele sieci handlowych, które oferują karpie schłodzone lub elementy, w tym np. nacinane filety, w których małe ości są po obróbce termicznej niewyczuwalne. Takie podejście pozwoli na wydłużenie czasu sprzedaży karpi, łącznie z wprowadzeniem tej ryby do oferty całorocznej.

Coraz więcej osób deklaruje zakup karpia żywego bezpośrednio w gospodarstwie rybackim (8 proc. konsumentów) oraz na targowisku (ok.7,5 proc.). To formy zakupu gwarantujące najkrótszą drogę od producenta na stół. Dopiero następnym krokiem jest ewentualne nabycie karpia żywego w hipermarkecie (ok. 6 proc.) lub sklepie rybnym (ok. 5 proc.).