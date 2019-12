Za kilka dni Biedronka otworzy 3 tys. sklep w Polsce. Lidl, Carrefour i Żabka też świętują

fot. shutterstock

Rok 2019 okazał się dla największych sieci handlowych jubileuszowy nie tylko ze względu na okrągłe rocznice powstania (najczęściej 25-lecia), ale i osiągnięcie obranego pułapu sklepów. Za kilka dni Biedronka otworzy 3000. sklep, w październiku Lidl dobił do liczby 700 placówek w Polsce. W połowie listopada Carrefour otworzył 900. punkt, a wczoraj Żabka świętowała uruchomienie sklepu nr. 6000!

Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. sieć Biedronka liczyła 2916 sklepów. Sieć poinformowała, że chce mieć w Polsce 3 000 sklepów do końca roku. Biedronka podtrzymuje swoje plany i wczoraj potwierdziła nam, że placówka nr 3000 ruszy jeszcze w grudniu. Czy na jubileuszową lokalizację wybierze Warszawę, podobnie jak Lidl i Carrefour? Tego dowiemy się za kilka dni.

Jako ciekawostkę możemy dodać, że w marcu 2011 r. ówczesny prezes sieci Tomasz Suchański, (teraz szefuje sieci Żabka) mówił, że Biedronka chce mieć 3 tys. sklepów w 2015 roku.

24 października Lidl dobił do granicy 700 sklepów w Polsce. Sieć uruchomiła tego dnia cztery nowe placówki: w Warszawie, Lwówku Śląskim, Krzeszowicach i Bielsku-Białej. Decyzją Lidla, to sklep zlokalizowany w stolicy uznany został oficjalnie za 700. punkt. Firma starała się zachować w tajemnicy fakt osiągnięcia kolejnego kamienia milowego w rozwoju. Sieć nie zaprosiła przedstawicieli mediów na otwarcie sklepu.

W połowie listopada przy Marszałkowskiej 87 w Warszawie ruszył 1. sklep Carrefour w formacie bio. Jednocześnie jest to 900. sklep sieci w naszym kraju. Na koniec I półrocza Carrefour miał 862 sklepy, co oznacza, że w 5 miesięcy przybyło mu 38 placówek. Od 30 września do 15 listopada sieci przybyło 19 placówek.

Wczoraj, czyli 18 grudnia sieć Żabka otworzyła 6000. sklep. Placówka o pow. 85 mkw. ruszyła w Warszawie przy ul. Prymasa Tysiąclecia w biurowcu Bliska Wola Tower. W 2019 roku firma otworzyła 650 nowych sklepów i zmodernizowała ok. 1,6 tys. placówek. W nadchodzącym roku Żabka nie zamierza zwalniać tempa. W planach na 2020 r. Żabka zakłada dalszy wzrost liczby sklepów, otwarcie szóstego już centrum logistycznego oraz rozwój funkcjonalności technologicznych, jak również pogłębianie swoich działań ekologicznych.