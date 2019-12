Żubr sponsorem Lowlanders Białystok

Fot. materiały prasowe

Żubr został sponsorem Lowlanders Białystok – drużyny futbolu amerykańskiego, która w 2018 roku sięgnęła po Mistrzostwo Polski.

Źródło Żubra bije na Podlasiu i dlatego tak istotne dla nas są działania realizowane w mateczniku Króla Puszczy. – Wspieramy Białowieski Park Narodowy, chronimy zwierzęta zamieszkujące Puszczę, inwestujemy w rozwój Browaru Dojlidy i co roku organizujemy dla mieszkańców Podlasia specjalne wydarzenie – Urodziny Żubra. Teraz wchodzimy w sponsoring drużyny, która jest dumą mieszkańców regionu – komentuje Radosław Czapczyk, senior brand manager Żubra.

Klub Lowlanders Białystok został założony w roku 2006. W 2008 drużyna dołączyła do rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, a od roku 2017 rozgrywa mecze w ramach Ligi Futbolu Amerykańskiego. Ostatnie dwa lata, to czas spektakularnych sukcesów sportowych – w 2018 r. drużyna zdobyła tytuł Mistrza, a w 2019 r. tytuł Wicemistrza Polski. Teraz, futboliści przygotowują się do intensywnego sezonu z jasno określonym celem – sięgnięcia ponownie po Mistrzostwo Polski. Dzięki nowemu sponsorowi Lowlanders ma również szansę na występ w pucharach europejskich. Te do tej pory ze względów logistycznych i finansowych, były poza zasięgiem białostockiej drużyny.