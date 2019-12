Deloitte: Polacy w zakupach wciąż mniej omnikanałowi niż Europejczycy

Fot. Shutterstock

Badanie „Zakupy świąteczne 2019” firmy Deloitte pokazało, że z roku na rok udział sklepów stacjonarnych jako miejsca zakupów przedświątecznych spada, jednak wciąż jest wysoki. Polscy konsumenci są bardziej spolaryzowani pod względem miejsca robienia zakupów – kupują albo w kanale internetowym albo w sklepie stacjonarnym. Natomiast Europejczycy korzystają z obu kanałów równocześnie.

Jak pokazuje dwudziesta druga edycja międzynarodowego badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, w tym roku na prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi zamierzamy przeznaczyć średnio 1 521 zł, czyli o 5 proc. więcej niż wydaliśmy rok temu.

Na prezenty wydamy 547 zł, czyli o 6,5 proc. więcej niż wydaliśmy w 2018 roku. Artykuły spożywcze pochłoną 524 zł (o 7,8 proc. więcej), a spotkania towarzyskie 126 zł (o 1 proc. więcej.). Wydatki na podróże nie zmienia się rok do roku i wyniosą 324 zł.

Zdaniem przedstawicieli firmy Deloitte, znaczny wzrost wydatków na żywność to efekt zarówno wzrostu cen, jak i wzrostu konsumpcji. To efekt między innymi dobrych nastrojów konsumenckich - od trzech lat ok. 70 proc. badanych w ankiecie Polaków ocenia obecny stan gospodarki pozytywnie lub neutralnie, co jest powyżej średniej w Europie (64 proc.). 73 proc. Polaków uważa ponadto, że ich sytuacja finansowa poprawiła się lub jest na tym samym poziomie co w poprzednim roku.

Polacy zadeklarowali w badaniu, że 68 proc. prognozowanych wydatków poniosą w sklepach stacjonarnych. Będzie to 1.032 zł, czyli o 6,1 proc. więcej niż w 2018 roku (972 zł). Natomiast w kanale online wydadzą 489 zł, czyli o 2,7 proc. więcej niż rok wcześniej (477 zł).

Z kolei średnio w Europie wydatki w kanale offline wzrosną o 2,6 proc., a w kanale online – o 4,8 proc.

- Większy niż średnia w Europie wzrost kanału offline w Polsce może wynikać ze struktury wydatków. Polacy więcej niż Europejczycy wydadzą na żywność, licząc w proporcji do wydatków ogółem. Tymczasem żywność kupowana jest głównie w sklepach stacjonarnych – tłumaczy Agnieszka Szapiel, menedżer w dziale konsultingu Deloitte. Drugim czynnikiem mającym wpływ na te różnice jest inflacja.

Badanie firmy Deloitte pokazało także, że udział sklepów stacjonarnych jako miejsca zakupów przedświątecznych z roku na rok spada. W 2017 roku 62 proc. ankietowanych deklarowało, że zamierza kupować głównie w sklepach stacjonarnych. W 2018 roku było to już 58 proc. a w tym roku 50 proc. Tymczasem średnia dla Europy w 2019 roku wynosi 65 proc.

Europejczycy częściej natomiast robią zakupy w sklepach nie posiadających żadnego punktu stacjonarnego. Deklaruje tak obecnie 51 proc. osób, podczas gdy w 2018 roku 42 proc. W Polsce w sklepach bez punktu stacjonarnego zamierza kupować zaledwie 28 proc. osób, a odsetek ten wzrósł z 25 proc. rok temu.