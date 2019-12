Koszyk cen: Nowe rozdanie cenowe na rynku e-sklepów

fot. PTWP

Jak wynika z monitoringu Koszyka cen dlahandlu.pl dotychczasowe zestawienie liderów cenowych na rynku e-grocery przechodzi metamorfozę, bowiem e-sklep Auchandirect.pl został zdetronizowany przez Frisco.pl i eCarrefour.pl

A oto szczegółowe wyniki listopadowego badania cen w e-sklepach:

50 produktów we Frisco.pl kosztuje obecnie 258 zł względem 270 zł we wrześniu br. Oznacza to spadek cen 50 podstawowych produktów o 12 zł mdm. Frisco.pl oferuje bezpłatną dostawę zakupów o tej wartości.

Przeczytaj także: Tylko co czwarty Polak w ogóle nie korzysta z internetu podczas zakupów

E-sklep Carrefour sprzedaje 50 produktów z Koszyka w cenie 259 zł, czyli o 2,5 zł drożej niż we wrześniu br. (256,5 zł). Przy zakupach powyżej 180 zł dostawa w e-sklepie Carrefour jest darmowa.

W tym tygodniu sklep auchandirect.pl oferuje zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 255,10 zł, czyli o 12 zł drożej niż we wrześniu br. (243,38 zł). Razem z dostawą o wartości 20 zł zakupy w auchandirect.pl to wydatek 275 zł.

Hipernet24.pl (E.Leclerc) przedstawił ofertę na poziomie 265 zł, czyli o 12 zł więcej niż dwa miesiące temu (253,45 zł). Dla hipernet24.pl. całkowita suma za zakupy z dostawą (15 zł) zamyka się kwotą ok. 280 zł.

W sklepie e-zakupy.tesco.pl 50 produktów można kupić obecnie za 288,3 zł względem 291 zł we wrześniu br. Oznacza to spadek cen o 3 zł na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Jednak jeszcze w maju br. zakupy we-sklepie Tesco były o 17 zł tańsze. W e-sklepie Tesco dowóz zakupów to koszt do 10 zł. Zatem całe zakupy zamykają się kwotą 298 zł.

Sklep Drive Intermarche proponuje zakupy w cenie 293,6 zł względem 300 zł we wrześniu br. Formuła zakupów Drive zakłada odbiór własny w specjalnym punkcie w sklepie, więc nie ma opłaty za dowóz.

W sklepie e-piotripawel.pl za Koszyk płacimy obecnie 318,5 zł, czyli o 10 zł drożej niż we wrześniu br., gdy 50 produktów kosztowało 308 zł. Przy takiej kwocie (ponad 200 zł) dostawa w e-piotripawel.pl jest darmowa.

Badanie Koszyka cen w e-sklepach pochodzi z monitoringu redakcji z dnia 19 listopada 2019 roku.