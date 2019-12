Omnipack pozyskał 4 mln zł na ekspansję międzynarodową

Omnipack, podmiot działający na rynku fulfillmentu dla e-commerce zamknął rundę finansowania i w czwartym kwartale br. pozyskał 4 mln zł. Wśród inwestorów kolejnej rundy finansowania znaleźli się przedsiębiorcy, którzy budowali biznesy takie jak RTB House, iProspect, Travelist czy Groupon Poland.

Środki inwestycyjne będą przeznaczone na dalszą ekspansję międzynarodową, rozwój technologii oraz uruchomienie dwóch centrów logistycznych, w tym jednego na granicy z Niemcami. Już dziś prawie połowa biznesu Omnipack pochodzi z zagranicy.

– Naszym celem jest zdobycie europejskiego rynku. W Omnipack rozwijamy i tworzymy narzędzia, których nie ma żaden nasz konkurent. Jesteśmy ekspertami w e-commerce, dlatego koncentrujemy się wyłącznie na tej dziedzinie. Cieszę się, że nasi inwestorzy to dostrzegli – mówi Tomek Kasperski, Founder & CEO Omnipack.

Firma posiada wewnętrzny zespół programistów, opracowujący autorskie rozwiązania, do których należą m.in. Client Portal, Return Tool.

W tym roku do zarządu jako CCO dołączył Karol Milewski, który wcześniej pełnił funkcję prezesa zarządu w iProspect.

Omnipack oferuje kompleksową obsługę logistyczną w modelu fulfillment – operacyjną: magazynowanie, pakowanie, wysyłkę oraz obsługę zwrotów, jak i technologiczną: integracje z kurierami i platformami e-commerce oraz dedykowany Client Portal.