UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Allegro

Viking 2019-12-10 09:09:14 Prawdziwa nazwa to ALEDNO. ten portal to banda oszustów i złodziei . Zwykłego użytkownika gotowi zablokowac za byle glupstwo, bo np. nawszadzal nieuczciwemu sprzedawcy. natomiast MOLOCHY które maja po kilkanscie negatywów dziennie , maja sie dobrze, admini Aledno nic sobie nie robią ze zgłoszeń. maja to gdzieś , że ktoś okazał się frayerem i kupił cegłę zamiast wypasionego Smartfona.

Allergowicz 2019-12-09 19:45:31 Przedewszystkim aktualne pozycjonowanie to oszustwo.Uczciwy ,maly przedsiębiorca nie ma szans się przebić na pierwsze strony,a kiedyś było to możliwe.Każdy mial taką samą szanse na sprzedaż bez względu czy duża firma czy mala,po automatyczne pozycjonowanie było ustawione na kończące się aukcje.Ib to bylo uczciwe.