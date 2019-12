W pół roku IKEA wysłała 250 tys. paczek z magazynu w Siechnicach

250.000 paczek do klientów IKEA z całej Polski zostało wysłanych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy współpracy IKEA z centrum logistycznym 3LP SA w podwrocławskich Siechnicach.

Należąca w 100% do TIM SA spółka 3LP SA specjalizuje się w zautomatyzowanym outsourcingu usług logistycznych dla podmiotów z sektora e-commerce.

Wiosną 2019 r. w centrum logistycznym 3LP została wyodrębniona jednostka Parcel Unit, realizująca składane przez klientów IKEA zamówienia, których masa nie przekracza 30 kg. W Siechnicach składowanych jest niemal 6000 produktów IKEA, które można zamawiać za pośrednictwem strony www.ikea.com/pl/, telefonicznie lub w jednym ze stacjonarnych sklepów IKEA. Paczki wysyłane z Siechnic dostarcza do klientów IKEA firma kurierska GLS. Obecnie niemal co dzień jest to 3000-4000 przesyłek, zaś w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia spodziewane jest nawet podwojenie tej liczby.