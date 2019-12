Połowa Polaków kupuje w internecie za pomocą laptopa, co trzeci poprzez smartfon

Fot. Shutterstock

Dokładnie połowa polskich internautów deklaruje, że zdarza im się kupować w Internecie, wykorzystując do tego celu komputer stacjonarny lub laptop. W stosunku do zeszłego roku jest to wynik wyższy aż o 9 p.p. Jeszcze szybciej rośnie penetracja smartfonów - są one wykorzystywane w procesie zakupowym przez 35 proc. badanych (wzrost rdr o o 12 p.p.). W przypadku kupowania za pomocą tabletu, również utrzymuje się tendencja wzrostowa - takie ich wykorzystywanie deklaruje 20 proc., badanych (w roku ubiegłym – 13 proc.) – wynika z raportu Płatności Cyfrowe 2019” Izby Gospodarki Elektronicznej przygotowywany przez serwis GoMobi.pl na podstawie badania zrealizowanego przez Mobile Institute.

Zakupy w sklepach stacjonarnych są oczywiście nadal popularne wśród konsumentów, jednak w tegorocznym badaniu wskazało na nie 64% internautów, czyli 8 p.p. mniej niż w ubiegłym roku. Wpływ na to mogą mieć coraz bardziej popularne zakupy spożywcze, urodowe, sportowe i hobbystyczne online.

Raport „Płatności Cyfrowe 2019” Izby Gospodarki Elektronicznej przygotowywany przez serwis GoMobi.pl na podstawie badania zrealizowanego przez Mobile Institute, już po raz czwarty sprawdza, jak wygląda podejście Polaków do nowoczesnych metod płatności. Raport stanowi solidną bazę wiedzy dla branży e-commerce. Pokazuje w jaki sposób firmy mogą dostosować swoje funkcjonalności z zakresu płatności, aby odpowiadać na potrzeby współczesnych konsumentów. Nowoczesne metody płatności stają się coraz bardziej popularne wśród Polaków. Dane pozyskane w badaniu „Płatności Cyfrowe 2019” na grupie 2400 internautów pokazują̨, że z roku na rok coraz chętniej sięgamy po takie rozwiązania, które zastępują tradycyjne gotówkowe transakcje. Partnerami raportu są: VISA, Przelewy24.pl i Nest Bank.

- Rezultaty badania są ściśle skorelowane z nawykami płatniczymi klientów serwisu Przelewy24 – pokazują one rosnący udział kart, szybkich przelewów czy BLIKa w rynku e-płatności. Coraz częstszy wybór urządzeń mobilnych do finalizowania transakcji udowadnia, że Polacy są otwarci na nowinki technologiczne, a ich wymagania w zakresie szybkich i wygodnych płatności stale rosną - mówi Magdalena Grablewska, Marketing Manager Przelewy24.

- Wysoki poziom zainteresowania nowoczesnymi metodami płatności generuje duże zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, a ich wdrażanie stanowi kluczowe usprawnienie w każdym serwisie internetowym oferującym sprzedaż produktów i usług. Konsumenci ceniący elastyczność i różnorodność wyboru będą czerpać korzyści i obdarzać zaufaniem najbardziej intuicyjne i bezpieczne rozwiązania płatnicze. Rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie, a indywidualne i praktyczne podejście do procesu transakcji jest tym, czego oczekują kupujący – dodaje.