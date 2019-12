38 proc. internautów wciąż nie kupuje online, wolą obejrzeć produkt na żywo

Jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” aż 62% internautów to e-konsumenci. Medal ten ma jednak i drugą stronę – 38% użytkowników sieci nie dokonało nigdy internetowej transakcji. To mniej, niż rok wcześniej (44%), jednak odsetek ten wciąż jest znaczący. Co powstrzymuje Polaków od zakupów online i co mogłoby ich do nich zachęcić?

Głównym powodem niekupowania w sieci przez Polaków jest preferowanie fizycznego kontaktu z produktem przed dokonaniem zakupu – takiej odpowiedzi udzieliło 37% badanych. Średnią tę zdecydowanie zawyżyli użytkownicy w wieku 50+ - aż 47% z nich woli obejrzeć towar przed zakupem, podczas gdy w przedziale wiekowym 24-35 odsetek ten wynosi jedynie 26%. Jedna piąta badanych postrzega koszty dostawy jako zbyt wysokie, są też przyzwyczajenie do tradycyjnych kanałów sprzedaży (odpowiednio 21 i 20% wskazań). W ostatnim wypadku ponownie średnią zawyżyli użytkownicy 50+ - swoich przyzwyczajeń związanych z zakupami w tradycyjnym sklepie nie chce zmieniać 28% z nich (dla porównania, w przedziale wiekowym 24-35 udział ten wynosi 16%).

Osoby niekupujące online zapytane o elementy, które potencjalnie mogłyby zachęcić je do zmiany przyzwyczajeń w przyszłości, wskazywały najczęściej na niższe koszty dostawy (33%), które częściej przekonałyby kobiety (39%) oraz osoby w przedziale wiekowym 35-49 (39%). Następnie były to niższe niż w sklepach tradycyjnych ceny produktów (26%) – za tym szczególnie opowiedzieli się użytkownicy 50+ (33%) - oraz szybsza dostawa (21%). Ten czynnik byłe najbardziej atrakcyjny dla osób w wieku 15-24 (30%).

Zainteresowanie niekupujących produktami, które potencjalnie mogliby kupić, nie odbiega znacząco od zachowań e-konsumentów. W pierwszej kolejności byliby oni zainteresowani sprzętem RTV/AGD (33%) oraz odzieżą (33%) i obuwiem (30%). Na dalszych miejscach znalazły się kosmetyki i perfumy (23%), książki, płyty i filmy oraz odzież sportowa (po 22%), a także telefony i smartfony (21%)