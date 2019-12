Allegro podnosi prowizje w kolejnych kategoriach

Allegro nie przestaje podnosić opłat w swoim serwisie. Od stycznia 2020 roku w górę pójdą prowizje od sprzedaży w kolejnych kategoriach produktów - informuje businessinsider.com.pl.

Jak podaje "BI", będą one dotyczyć głównie obuwia. W przypadku obuwia sportowego zmieni wysokość prowizji od sprzedaży z 10 proc. na 12 proc. (dla przedmiotów, których wartość wynosi do 100 zł) i na 12 zł plus 6 proc. od nadwyżki ponad 100 zł (dla przedmiotów, których wartość jest większa od tej sumy). W przypadku butów dla dzieci wysokość prowizji od sprzedaży wzrośnie z 10 proc. na 11 proc. Podwyższone zostanie też prowizje za sprzedaż obuwia w innych działach.

Z kolei w dziale Motoryzacja Allegro podwyższy maksymalną kwotę prowizji od sprzedaży z 50 na 70 zł. W kategoriach Pozostałe w dziale Motoryzacja prowizja wzrośnie do 10 proc. i zniknie maksymalna jej kwota (50 zł). Na zmianę prowizji muszą się też przygotować sprzedający akcesoria i części samochodowe, części do maszyn, innych pojazdów czy motocykli.

Jednocześnie gigant sprzedaży internetowej da więcej czasu na to, by osoby prywatne zdecydowały o migracji do nowej platformy sprzedażowej Allegro Lokalnie. "Oryginalne" Allegro ma pozostać w przyszłości wyłącznie serwisem z ofertami od firm i sklepów internetowych - czytamy na businessinsider.com.pl.

