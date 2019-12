Gdzie w sieci kupujemy FMCG? Częściej na Allegro i w e-drogeriach niż w sieciach spożywczych

Fot. Shutterstock.com

56 proc. Polaków kupiło produkty FMCG (artykuły spożywcze, kosmetyki oraz chemię gospodarczą) w internecie w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a blisko połowa z nich zrobiła to więcej niż jeden raz. Kupujący e-FMCG to pod względem demograficznym przeciętny internauta, ale jeśli przyjrzymy się tym najbardziej aktywnym w e-FMCG (najwięcej zakupów, największe zróżnicowanie kupowanych kategorii produktowych i wykorzystywanych kanałów oraz najwyższa wartość koszyka) to częściej będą to kobiety w wieku 25 – 44 lata - wynika z raportu Nielsena pt. “wE-COMMERCE”.

Zakupów online FMCG dokonują najczęściej na portalach, np. Allegro, Zalando (37%), w e-drogeriach, np. Rossmann, Drogeria Natura, Super-Pharm (24%), w e-marketach, np. Tesco, Auchan, Carrefour, Frisco (18%), e-aptekach, np. DOZ (11%), e-perfumeriach, np. Notino, Sephora, Douglas (8%).

- Na zakupy FMCG w internecie poświęcamy średnio ok. 177 zł i niecałe 30 minut, choć co 4-tej osobie zajmuje to nieco dłużej. Wśród produktów spożywczych wybieramy przede wszystkim: kawę (61%), żywność dla zwierząt (58%) oraz herbatę (53%). W kosmetykach przeważają: żele pod prysznic (53%), perfumy i szampony (po 51%), zaś w chemii domowej: produkty do prania (64%), środki czystości (62%), a także płyny do naczyń (54%) - mówi Karolina Flaht - Soroka, Client Business Partner w firmie Nielsen.

Można się spodziewać, że liczba konsumentów kupujących FMCG online nadal będzie rosła – 56% aktualnie kupuje, natomiast zainteresowanie deklaruje 63% wszystkich internautów. Wzrost ten jest raczej umiarkowany, dlatego dalszego rozwoju sprzedaży online należy upatrywać nie tylko we wzroście penetracji, co również we wzroście częstotliwości zakupów. Dlaczego rozważamy zakupy FMCG online?

- Wygodna dostawa do domu bez konieczności dźwigania, szczególnie w przypadku zakupów w e-marketach (motyw dla 63% kupujących), atrakcyjne ceny produktów, najbardziej tych kupowanych w e-aptekach, e-perfumeriach czy na portalach (motyw około połowy kupujących), jak również oszczędność czasu, a także silna potrzeba rozsądnego kupowania, tzw. „smart shopping” to główne zalety kupowania przez internet, na jakie wskazują zwolennicy e-commerce w FMCG - podsumowuje autorka raportu.

Wciąż jednak część konsumentów nie dostrzega takich korzyści, zwracając jednocześnie uwagę na wady takie jak: brak możliwości dotknięcia, czy wypróbowania produktu przed zakupem oraz wysokie koszty dostawy. Wielu z nich przyznaje również, że sklepy internetowe są dla nich przede wszystkim źródłem informacji, odwiedzają je, ale nie dokonują zakupów, ponieważ chcą tylko zobaczyć, jak działają lub twierdzą, że nie znaleźli interesującego ich produktu.