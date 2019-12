Google podsumowuje 2019 r., czyli czego w internecie szukają Polacy

“Ile kosztuje krowa?” - to najszybciej zyskujące na popularności hasło w Google w kategorii “Ile kosztuje” w 2019 roku.

Hasła wpisywane przez Polaków w Google są odzwierciedleniem tematów, które elektryzują społeczeństwo lub które w danym roku były szczególnie dyskutowane. Jak się okazuje, w kategoriach związanych z zakupami, finansami czy podróżami wyszukiwania najszybciej zyskujące na popularności nie zawsze są oczywiste, za to mogą dostarczyć nam sporo informacji o najbardziej pożądanych produktach lub destynacjach podróżniczych w 2019 roku.



Przeceny

Czego Polacy szukają na przecenach w sklepach online? W 2019 roku niekwestionowanym zwycięzcą okazały się “przeceny lodówek”, wyprzedzając “przeceny butów” oraz “przeceny gier”. Czwarte miejsce zajęły przecenione sukienki. Polacy bardzo często wpisywali w wyszukiwarkę także same hasła “przeceny”, “przeceny 2019” lub też “nocne przeceny” czy “przeceny letnie 2019”.

Zestawienie w kategorii “tanie” otwierają “tanie loty”, które okazały się popularniejsze od “taniego jedzenia” i “tanich książek”. Na tej samej liście znalazły się także wyszukiwania takie jak: “tanie miejsca dla grup”, “tanie wakacje”, “tanie restauracje” i “tanie linie lotnicze”.



Podróże

Lista “tanie” zawiera wiele wyszukiwań, które bezpośrednio odnoszą się do wakacji i planowania lotów. Polacy pokochali podróżowanie za nieduże pieniądze, a ranking dotyczący podróży wskazuje, że najczęściej szukamy ofert “last minute” lub “wakacji last minute”. Zanim jednak pomyślimy o letnich miesiącach, planujemy weekend majowy, co znajduje odzwierciedlenie w zapytaniu “Majówka 2019”. Skoro wszystkich wycieczek szukamy w ostatniej chwili, podobna tendencja dotyczy też wybieranych krajów. Wśród destynacji “last minute” króluje Grecja, a zaraz za tym państwem na podium uplasowały się Egipt i Turcja.



Święta i uroczystości

W przypadku Świąt Bożego Narodzenia zdecydowanie brakuje nam pomysłów na życzenia i w tej kwestii lubimy zainspirować się podpowiedziami z wyników wyszukiwania Google. Interesują nas także loterie świąteczne, pierniki oraz piosenki. Wśród zapytań związanych z innymi świętami najpopularniejszym była “Wielkanoc 2019” wraz z “życzeniami wielkanocnymi”. Miejsce na podium należy się także “nocy sylwestrowej”, a tuż za nią uplasowały się “Walentynki”. Często pytamy także o sukienki na ważne wydarzenia w życiu, takie jak ślub. Google podpowiada nam także w kwestii pomysłów na prezent. Najczęściej nie wiemy, co kupić mężczyznom, a także szukamy inspiracji na prezent dla mamy lub dla dziecka z okazji świętowania 1. urodzin.



Pełne listy haseł najbardziej zyskujących na popularności w tematyce biznesu, zakupów, podróży i świąt (wybrane z ogólnego zestawienia Year in Search 2019) poniżej.