InPost na świąteczny pik zakupowy tworzy Punkty Obsługi Paczek

InPost gwarantuje dostawę przesyłek przed Świętami nawet jeśli zostaną nadane 20 grudnia. To jedyna taka gwarancja w Polsce. Ponadto InPost specjalnie na świąteczny szczyt wprowadził Punkty Obsługi Paczek (POP), znajdujące się nie dalej niż w odległości 2 kilometrów (w linii prostej) od wybranego przez klienta Paczkomatu.

- Mamy specjalną ofertę dla spóźnialskich – jeżeli kupisz coś w sieci do piątku 20 grudnia, a Twój sklep dostarczy tę przesyłkę do naszej sieci nie później niż do godziny 18:00 tego dnia, to gwarantujemy, że paczka zostanie dostarczona przed Wigilią do wybranego Paczkomatu. Kiedy inni zalecają zamówienia do 15 grudnia bez gwarancji dostawy – to my jako jedyni w Polsce gwarantujemy dostawę świątecznych prezentów, nawet jeśli zostaną nadane tuż przed świętami i obiecujemy, że wszystkie takie przesyłki trafią do odbiorcy na czas – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

POP pełni rolę lokalnego magazynu – klienci mają w nim możliwość odbioru swojej paczki przez kolejne dwa dni. Wskazane POP-y znajdują się nie dalej niż w odległości 2 kilometrów (w linii prostej) od wybranego przez klienta Paczkomatu. Jeśli z jakiegoś powodu paczka nie zostanie odebrana, trzeciego dnia kurier odbierze ją z POP-u i przewiezie bezpośrednio do pierwotnie wybranego Paczkomatu.

Przeczytaj także: Sprzedawcy na całym świecie tracą rocznie ponad 600 mld USD na zwrotach

Do odbioru przesyłki w POP potrzebny jest numer telefonu i kod odbioru, który wcześniej otrzymuje się na adres e-mail lub w aplikacji mobilnej InPost. Klient może poznać status przesyłki podczas całego procesu transportowania oraz magazynowania przez bota na Messengerze lub przez Asystenta Google, a także przy pomocy maili.